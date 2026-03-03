https://1prime.ru/20260303/putin-867976878.html

Путин поручил казначейству следить за ценами в гособоронзаказе

2026-03-03T16:18+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил казначейству России уделить пристальное внимание снижению рисков завышения цен в гособоронзаказе и переходу системы ценообразования от лимитных цен к ориентировочным. Руководитель казначейства России Роман Артюхин во время встречи с Путиным во вторник рассказал о том, что ведомство приступило к автоматизированному мониторингу использования средств гособоронзаказа. Путин отметил, что задача казначейства заключается прежде всего в снижении рисков завышения цен. Артюхин добавил, что министерство обороны РФ модернизирует систему ценообразования, переходит от лимитных цен к ориентировочным. "К сожалению, лимитные цены еще полностью изжить не удается. Но я вас прошу уделить самое пристальное внимание работе в этой части. И если вы чувствуете, видите, что нужно предпринять еще дополнительные шаги для того, чтобы эту работу сделать более эффективной, более целенаправленной, вы обязательно скажите и сформулируйте ваши предложения", - сказал Путин.

