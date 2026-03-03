https://1prime.ru/20260303/putin-867977244.html

Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава Федерального казначейства Роман Артюхин обсудили цифровой рубль и перспективы его внедрения. Путин во вторник принял Артюхина в Кремле. Президент попросил главу Казначейства рассказать о проекте цифрового рубля. "Здесь в прошлом году по вашему поручению мы провели пилотирование. Докладываю, что с 1 января текущего года мы готовы к приему платежей в бюджеты бюджетной системы", - сказал Артюхин. Он отметил, что сейчас Казначейство вместе с Банком России и Минфином определяет приоритетные направления расходования средств, которые можно было бы перевести на платформу цифрового рубля.

