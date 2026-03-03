https://1prime.ru/20260303/putin-867979027.html
Путин обсудит с правительством обновление общественного транспорта
2026-03-03T17:04+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет 4 марта совещание с кабмином в формате видеоконференцсвязи , основной темой станет обновление парка общественного транспорта в регионах, сообщает пресс-служба Кремля. "Четвертого марта Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с обновлением парка общественного транспорта в регионах страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минпромторга Антон Алиханов.
