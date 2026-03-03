Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудит с правительством обновление общественного транспорта - 03.03.2026
Путин обсудит с правительством обновление общественного транспорта
Путин обсудит с правительством обновление общественного транспорта - 03.03.2026, ПРАЙМ
Путин обсудит с правительством обновление общественного транспорта
Президент России Владимир Путин проведет 4 марта совещание с кабмином в формате видеоконференцсвязи , основной темой станет обновление парка общественного... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T17:04+0300
2026-03-03T17:04+0300
бизнес
владимир путин
марат хуснуллин
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deabbce8cff869def5bd69c1f530db04.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет 4 марта совещание с кабмином в формате видеоконференцсвязи , основной темой станет обновление парка общественного транспорта в регионах, сообщает пресс-служба Кремля. "Четвертого марта Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с обновлением парка общественного транспорта в регионах страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минпромторга Антон Алиханов.
бизнес, владимир путин, марат хуснуллин, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Антон Алиханов, Минпромторг
17:04 03.03.2026
 
Путин обсудит с правительством обновление общественного транспорта

Путин обсудит с кабмином обновление парка общественного транспорта в регионах

© РИА Новости . Евгений Биятов
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет 4 марта совещание с кабмином в формате видеоконференцсвязи , основной темой станет обновление парка общественного транспорта в регионах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого марта Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с обновлением парка общественного транспорта в регионах страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Минпромторга Антон Алиханов.
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
16:27
Путин и глава Федерального казначейства обсудили цифровой рубль
16:27
 
Бизнес Владимир Путин Марат Хуснуллин Антон Алиханов Минпромторг
 
 
