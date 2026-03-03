https://1prime.ru/20260303/putin-867979159.html
Путин 4 марта примет участие в открытии новых образовательных учреждений
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 4 марта в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Путин проведет 4 марта в формате видеоконференцсвязи совещание с кабмином, основной темой станет обновление парка общественного транспорта в регионах. "В рамках совещания в режиме видеоконференцсвязи глава государства примет участие в открытии новых образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. Помимо этого, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
