"Аэрофлот" планирует еще два выводных рейса из Дубая и из Абу-Даби
2026-03-03T09:46+0300
2026-03-03T09:53+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" на 3 марта планирует выполнить еще два выводных рейса: из Дубая и из Абу-Даби в Москву, сообщил авиаперевозчик. "На 3 марта планируется еще два выводных рейса: SU525 из Дубая и SU531 из Абу-Даби", - говорится в сообщении.
09:46 03.03.2026 (обновлено: 09:53 03.03.2026)
 
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" на 3 марта планирует выполнить еще два выводных рейса: из Дубая и из Абу-Даби в Москву, сообщил авиаперевозчик.
"На 3 марта планируется еще два выводных рейса: SU525 из Дубая и SU531 из Абу-Даби", - говорится в сообщении.
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
08:56
 
