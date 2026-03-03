"Аэрофлот" планирует еще два выводных рейса из Дубая и из Абу-Даби

https://1prime.ru/20260303/reys-867966241.html
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. "Аэрофлот" на 3 марта планирует выполнить еще два выводных рейса: из Дубая и из Абу-Даби в Москву, сообщил авиаперевозчик. "На 3 марта планируется еще два выводных рейса: SU525 из Дубая и SU531 из Абу-Даби", - говорится в сообщении.
