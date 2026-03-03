Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс "Аэрофлота" вылетел из Абу-Даби в Москву - 03.03.2026
Рейс "Аэрофлота" вылетел из Абу-Даби в Москву
Рейс "Аэрофлота" вылетел из Абу-Даби в Москву - 03.03.2026, ПРАЙМ
Рейс "Аэрофлота" вылетел из Абу-Даби в Москву
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 531 вылетел из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, следует из данных онлайн-табло авиагавани Абу-Даби. | 03.03.2026, ПРАЙМ
ДУБАЙ, 3 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 531 вылетел из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, следует из данных онлайн-табло авиагавани Абу-Даби. "Вылетел", - говорится о рейсе на табло. Рейс направляется в аэропорт "Шереметьево". Приземление ожидается в 6.30 мск 4 марта.
Новости
бизнес, россия, абу-даби, москва, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Абу-Даби, МОСКВА, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
22:10 03.03.2026
 
Рейс "Аэрофлота" вылетел из Абу-Даби в Москву

Рейс "Аэрофлота" SU 531 вылетел из Абу-Даби в Москву

© РИА Новости . Илья ПиталевСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ДУБАЙ, 3 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 531 вылетел из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, следует из данных онлайн-табло авиагавани Абу-Даби.
"Вылетел", - говорится о рейсе на табло.
Рейс направляется в аэропорт "Шереметьево". Приземление ожидается в 6.30 мск 4 марта.
21:31
 
БизнесРОССИЯАбу-ДабиМОСКВААэрофлотаэропорт Шереметьево
 
 
Заголовок открываемого материала