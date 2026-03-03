https://1prime.ru/20260303/reys-867985801.html
Рейс "Аэрофлота" вылетел из Абу-Даби в Москву
2026-03-03T22:10+0300
ДУБАЙ, 3 мар - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 531 вылетел из международного аэропорта Абу-Даби в Москву, следует из данных онлайн-табло авиагавани Абу-Даби. "Вылетел", - говорится о рейсе на табло. Рейс направляется в аэропорт "Шереметьево". Приземление ожидается в 6.30 мск 4 марта.
