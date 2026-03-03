https://1prime.ru/20260303/reys-867986510.html

Второй за сутки вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Москве

Второй за сутки вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая приземлился в Москве

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Второй за сутки вывозной рейс "Аэрофлота" из Дубая с россиянами на борту приземлился в столичном аэропорту" Шереметьево", передает во вторник корреспондент РИА Новости. Рейс под номером SU 525 приземлился около 22.33 мск. По данным авиакомпании, он доставил в Москву более 400 человек, загрузка борта составила 100%. Авиакомпания "Аэрофлот" продолжает выполнение рейсов для вывоза пассажиров из ОАЭ, в среду планируется выполнение двух рейсов из Дубая в Москву и Краснодар, сообщил ранее перевозчик.

