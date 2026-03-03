Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхозбанк назвал основные категории цветов - 03.03.2026
Россельхозбанк назвал основные категории цветов
2026-03-03
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Розы, хризантемы и тюльпаны занимают более 75% продаж цветов, оставаясь основными категориями, рассказала РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. "Основными категориями остаются розы, хризантемы и тюльпаны – на них приходится более 75% продаж. Одновременно усиливается интерес к декоративной зелени, которая придает композициям естественность и объем, а также повышает их стойкость", - сказала Худякова в преддверии 8 марта. Также она отметила, что популярностью пользуются эвкалипт, папоротник, аспарагус и гипсофила. По данным РСХБ, в прошлом году объем продаж декоративной зелени оценивается в 45-60 миллиардов рублей, что подтверждает формирование отдельного сегмента внутри рынка. Там добавили, что более четверти годового объема продаж концентрируется в преддверии 14 февраля, 8 марта и 1 сентября, формируя основной сезонный пик спроса.
04:18 03.03.2026
 
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Розы, хризантемы и тюльпаны занимают более 75% продаж цветов, оставаясь основными категориями, рассказала РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.
"Основными категориями остаются розы, хризантемы и тюльпаны – на них приходится более 75% продаж. Одновременно усиливается интерес к декоративной зелени, которая придает композициям естественность и объем, а также повышает их стойкость", - сказала Худякова в преддверии 8 марта.
Также она отметила, что популярностью пользуются эвкалипт, папоротник, аспарагус и гипсофила.
По данным РСХБ, в прошлом году объем продаж декоративной зелени оценивается в 45-60 миллиардов рублей, что подтверждает формирование отдельного сегмента внутри рынка.
Там добавили, что более четверти годового объема продаж концентрируется в преддверии 14 февраля, 8 марта и 1 сентября, формируя основной сезонный пик спроса.
 
