Россельхозбанк назвал основные категории цветов

2026-03-03T04:18+0300

бизнес

россия

россельхозбанк

рсхб

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Розы, хризантемы и тюльпаны занимают более 75% продаж цветов, оставаясь основными категориями, рассказала РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. "Основными категориями остаются розы, хризантемы и тюльпаны – на них приходится более 75% продаж. Одновременно усиливается интерес к декоративной зелени, которая придает композициям естественность и объем, а также повышает их стойкость", - сказала Худякова в преддверии 8 марта. Также она отметила, что популярностью пользуются эвкалипт, папоротник, аспарагус и гипсофила. По данным РСХБ, в прошлом году объем продаж декоративной зелени оценивается в 45-60 миллиардов рублей, что подтверждает формирование отдельного сегмента внутри рынка. Там добавили, что более четверти годового объема продаж концентрируется в преддверии 14 февраля, 8 марта и 1 сентября, формируя основной сезонный пик спроса.

2026

бизнес, россия, россельхозбанк, рсхб