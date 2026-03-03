Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. Теперь допускается подовый хлеб овальной формы. Также допускается выпекать белый хлеб массой менее 500 грамм, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 килограмма. Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов. А вот рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети, которые ранее составляли 24 часа с момента выемки из печи, были убраны из нового ГОСТа. Также прописан перечень сырья, которое можно использовать для приготовления белого хлеба. Это мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар. Наконец, можно использовать пищевую добавку из функциональных классов "вещество для обработки муки", "антиокислитель", ферментные препараты, в том числе в составе комплексной пищевой добавки по нормативному документу. Документ является международным стандартом и вступит в силу с 1 апреля. Он заменит ГОСТ, который действовал еще в СССР - от 1986 года. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
01:16 03.03.2026
 
Россия вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки

Россия с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости.
Теперь допускается подовый хлеб овальной формы. Также допускается выпекать белый хлеб массой менее 500 грамм, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 килограмма.
Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов. А вот рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети, которые ранее составляли 24 часа с момента выемки из печи, были убраны из нового ГОСТа.
Также прописан перечень сырья, которое можно использовать для приготовления белого хлеба. Это мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар. Наконец, можно использовать пищевую добавку из функциональных классов "вещество для обработки муки", "антиокислитель", ферментные препараты, в том числе в составе комплексной пищевой добавки по нормативному документу.
Документ является международным стандартом и вступит в силу с 1 апреля. Он заменит ГОСТ, который действовал еще в СССР - от 1986 года.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
 
Заголовок открываемого материала