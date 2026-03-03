https://1prime.ru/20260303/rossija-867960963.html

"VK Видео" стал лидером по приросту интернет-трафика в России

"VK Видео" стал лидером по приросту интернет-трафика в России - 03.03.2026, ПРАЙМ

"VK Видео" стал лидером по приросту интернет-трафика в России

"VK Видео" стал лидером по приросту интернет-трафика среди видеосервисов в России в январе 2026 года, обогнав Rutube и TikTok, подсчитали для РИА Новости в... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T04:06+0300

2026-03-03T04:06+0300

2026-03-03T04:06+0300

технологии

бизнес

россия

rutube

tiktok

билайн

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867960963.jpg?1772499966

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. "VK Видео" стал лидером по приросту интернет-трафика среди видеосервисов в России в январе 2026 года, обогнав Rutube и TikTok, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Билайн.аналитика". "Платформа "VK Видео" стала лидером по приросту интернет-трафика среди видеосервисов в России. В январе 2026 года сервис привлек в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года", - подсчитали в компании на основе анализа агрегированных и обезличенных данных. "Трафик Rutube год к году вырос примерно на 40%. В тройку растущих видеосервисов также вошел TikTok, который увеличил объемы трафика год к году на 3,5%", - добавили там. Отмечается, что сервис "VK Видео" активнее всего рос с июля по октябрь, а с ноября стабилизировал среднемесячные показатели. Динамика трафика для TikTok оказалась скачкообразной - с пиками в сентябре, декабре и январе. В свою очередь трафик на Rutube также можно охарактеризовать как неравномерный: пик пришелся на октябрь, после чего стабилизировался.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, rutube, tiktok, билайн