"VK Видео" стал лидером по приросту интернет-трафика в России

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. "VK Видео" стал лидером по приросту интернет-трафика среди видеосервисов в России в январе 2026 года, обогнав Rutube и TikTok, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Билайн.аналитика". "Платформа "VK Видео" стала лидером по приросту интернет-трафика среди видеосервисов в России. В январе 2026 года сервис привлек в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года", - подсчитали в компании на основе анализа агрегированных и обезличенных данных. "Трафик Rutube год к году вырос примерно на 40%. В тройку растущих видеосервисов также вошел TikTok, который увеличил объемы трафика год к году на 3,5%", - добавили там. Отмечается, что сервис "VK Видео" активнее всего рос с июля по октябрь, а с ноября стабилизировал среднемесячные показатели. Динамика трафика для TikTok оказалась скачкообразной - с пиками в сентябре, декабре и январе. В свою очередь трафик на Rutube также можно охарактеризовать как неравномерный: пик пришелся на октябрь, после чего стабилизировался.
технологии, бизнес, россия, rutube, tiktok, билайн
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, RuTube, TikTok, Билайн
04:06 03.03.2026
 
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. "VK Видео" стал лидером по приросту интернет-трафика среди видеосервисов в России в январе 2026 года, обогнав Rutube и TikTok, подсчитали для РИА Новости в сервисе "Билайн.аналитика".
"Платформа "VK Видео" стала лидером по приросту интернет-трафика среди видеосервисов в России. В январе 2026 года сервис привлек в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период прошлого года", - подсчитали в компании на основе анализа агрегированных и обезличенных данных.
"Трафик Rutube год к году вырос примерно на 40%. В тройку растущих видеосервисов также вошел TikTok, который увеличил объемы трафика год к году на 3,5%", - добавили там.
Отмечается, что сервис "VK Видео" активнее всего рос с июля по октябрь, а с ноября стабилизировал среднемесячные показатели. Динамика трафика для TikTok оказалась скачкообразной - с пиками в сентябре, декабре и январе. В свою очередь трафик на Rutube также можно охарактеризовать как неравномерный: пик пришелся на октябрь, после чего стабилизировался.
 
