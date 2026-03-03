https://1prime.ru/20260303/rossija-867961238.html

Турпотоки из России в Японию пока трудно прогнозировать, заявили в компании

Турпотоки из России в Японию пока трудно прогнозировать, заявили в компании - 03.03.2026, ПРАЙМ

Турпотоки из России в Японию пока трудно прогнозировать, заявили в компании

Динамику туристических потоков из России в Японию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке сейчас прогнозировать сложно, сказал РИА Новости представитель японской | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T04:27+0300

2026-03-03T04:27+0300

2026-03-03T04:27+0300

туризм

бизнес

россия

япония

ближний восток

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867961238.jpg?1772501241

ТОКИО, 3 мар – ПРАЙМ. Динамику туристических потоков из России в Японию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке сейчас прогнозировать сложно, сказал РИА Новости представитель японской туристической компании Сергей Обращёв. "Ситуация пока трудно поддается прогнозам. С одной стороны, на Японию могут обратить внимание те, кто до сих пор ездил на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. С другой стороны, часть туристов из России из-за сокращения рейсов из Китая в Японию стала активнее пользоваться ближневосточными рейсами с пересадкой в Дубае и Дохе. Пока непонятно, какая из этих тенденций перевесит", - сказал Обращёв в ответ на вопрос, прогнозирует ли компания рост туристических потоков из России в Японию на фоне ситуации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

япония

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, япония, ближний восток, сша