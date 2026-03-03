https://1prime.ru/20260303/rossija-867961238.html
Турпотоки из России в Японию пока трудно прогнозировать, заявили в компании
ТОКИО, 3 мар – ПРАЙМ. Динамику туристических потоков из России в Японию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке сейчас прогнозировать сложно, сказал РИА Новости представитель японской туристической компании Сергей Обращёв.
"Ситуация пока трудно поддается прогнозам. С одной стороны, на Японию могут обратить внимание те, кто до сих пор ездил на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. С другой стороны, часть туристов из России из-за сокращения рейсов из Китая в Японию стала активнее пользоваться ближневосточными рейсами с пересадкой в Дубае и Дохе. Пока непонятно, какая из этих тенденций перевесит", - сказал Обращёв в ответ на вопрос, прогнозирует ли компания рост туристических потоков из России в Японию на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
