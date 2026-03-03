Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли розничные продажи большинства круп - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260303/rossija-867961715.html
В России выросли розничные продажи большинства круп
В России выросли розничные продажи большинства круп - 03.03.2026, ПРАЙМ
В России выросли розничные продажи большинства круп
Розничные продажи большинства круп в России по итогам 2025 года выросли: оборот риса и манки вырос на 4% каждый, пшена - на 6%, а перловки - на 7%, сообщили РИА | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T05:18+0300
2026-03-03T05:18+0300
экономика
промышленность
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867961715.jpg?1772504320
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Розничные продажи большинства круп в России по итогам 2025 года выросли: оборот риса и манки вырос на 4% каждый, пшена - на 6%, а перловки - на 7%, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech. "Розничные продажи большинства круп по итогам 2025 года в России выросли как в традиционном, так и в альтернативном сегменте. В натуральном выражении оборот риса вырос на 4%, пшена - на 6%, перловки - на 7%, а манки - на 4%", - говорится в сообщении. Помимо этого, из прочих альтернативных круп, злаковых и бобовых культур лучшую динамику показали булгур и киноа - их продажи выросли на четверть. Также рост показали чечевица - 17% и кускус - 15%. Спрос на гречку и ячневую крупу в 2025 году остался на уровне 2024 года, на 10% упали в весе продажи крупы кукурузы и на 5% крупы фасоли, добавили аналитики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия
Экономика, Промышленность, РОССИЯ
05:18 03.03.2026
 
В России выросли розничные продажи большинства круп

NTech: розничные продажи большинства круп в России по итогам 2025 года выросли на 4%

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Розничные продажи большинства круп в России по итогам 2025 года выросли: оборот риса и манки вырос на 4% каждый, пшена - на 6%, а перловки - на 7%, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Розничные продажи большинства круп по итогам 2025 года в России выросли как в традиционном, так и в альтернативном сегменте. В натуральном выражении оборот риса вырос на 4%, пшена - на 6%, перловки - на 7%, а манки - на 4%", - говорится в сообщении.
Помимо этого, из прочих альтернативных круп, злаковых и бобовых культур лучшую динамику показали булгур и киноа - их продажи выросли на четверть. Также рост показали чечевица - 17% и кускус - 15%.
Спрос на гречку и ячневую крупу в 2025 году остался на уровне 2024 года, на 10% упали в весе продажи крупы кукурузы и на 5% крупы фасоли, добавили аналитики.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала