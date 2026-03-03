https://1prime.ru/20260303/rossija-867961715.html

В России выросли розничные продажи большинства круп

В России выросли розничные продажи большинства круп - 03.03.2026, ПРАЙМ

В России выросли розничные продажи большинства круп

Розничные продажи большинства круп в России по итогам 2025 года выросли: оборот риса и манки вырос на 4% каждый, пшена - на 6%, а перловки - на 7%, сообщили РИА | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T05:18+0300

2026-03-03T05:18+0300

2026-03-03T05:18+0300

экономика

промышленность

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867961715.jpg?1772504320

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Розничные продажи большинства круп в России по итогам 2025 года выросли: оборот риса и манки вырос на 4% каждый, пшена - на 6%, а перловки - на 7%, сообщили РИА Новости в аналитической компании NTech. "Розничные продажи большинства круп по итогам 2025 года в России выросли как в традиционном, так и в альтернативном сегменте. В натуральном выражении оборот риса вырос на 4%, пшена - на 6%, перловки - на 7%, а манки - на 4%", - говорится в сообщении. Помимо этого, из прочих альтернативных круп, злаковых и бобовых культур лучшую динамику показали булгур и киноа - их продажи выросли на четверть. Также рост показали чечевица - 17% и кускус - 15%. Спрос на гречку и ячневую крупу в 2025 году остался на уровне 2024 года, на 10% упали в весе продажи крупы кукурузы и на 5% крупы фасоли, добавили аналитики.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия