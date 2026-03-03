https://1prime.ru/20260303/rossija-867961834.html
Товарный знак РАНХиГС признан общеизвестным в России
Товарный знак РАНХиГС признан общеизвестным в России
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Товарный знак РАНХиГС признан общеизвестным на территории России, выяснило РИА Новости, изучив реестр общеизвестных товарных знаков Роспатента.
Всего в России действуют 280 общеизвестных товарных знаков. Решение включить РАНХиГС в этот перечень было принято в феврале 2026 года.
Как рассказала РИА Новости замруководителя отдела товарных знаков компании "Онлайн Патент" Виктория Макарова, статус общеизвестного товарного знака гарантирует его бессрочную правовую охрану.
Кроме того, правообладатель такого знака получает возможность пресекать использование обозначений, сходных до степени смешения, даже в отношении неоднородных товаров и услуг, если это может вызвать ассоциацию с известным брендом, что упрощает борьбу с нарушителями.
"Речь идет не просто о регистрации, а о юридическом признании особой рыночной силы бренда и закреплении за ним максимального уровня правовой защиты", - отметила Макарова.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) ведет свою историю с 1977 года (под иным наименованием), а современное сокращенное наименование РАНХиГС официально закреплено с 2010 года.
