https://1prime.ru/20260303/rossijane-867961431.html

Россияне в 2025 году купили на 46% больше фотоаппаратов

Россияне в 2025 году купили на 46% больше фотоаппаратов - 03.03.2026, ПРАЙМ

Россияне в 2025 году купили на 46% больше фотоаппаратов

Россияне в 2025 году купили на 46% больше фотоаппаратов - 512 тысяч штук на 6,5 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео". | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T04:48+0300

2026-03-03T04:48+0300

2026-03-03T04:48+0300

бизнес

технологии

россия

м.видео

sony

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867961431.jpg?1772502511

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году купили на 46% больше фотоаппаратов - 512 тысяч штук на 6,5 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео". "По итогам 2025 года продажи выросли на 46% в натуральном выражении и достигли 512 тысяч устройств. В денежном выражении рынок превысил 6,5 миллиарда рублей, продемонстрировав рост на 8% год к году", - сообщили в компании. Отмечается, что структура спроса сместилась в сторону массового сегмента: почти 90% проданных устройств приходится на камеры с фиксированной оптикой. Доля зеркальных моделей составила порядка 6%, беззеркальных камер со сменной оптикой - около 5%. Наиболее востребованным ценовым диапазоном стал сегмент 2,5-3 тысяч рублей, значительный объем продаж также формируют устройства стоимостью до 2,5 тысяч. При этом сегмент камер дороже 4 тысяч рублей сохраняет устойчивый спрос со стороны продвинутых пользователей. По словам аналитиков, в натуральном выражении лидерами рынка стали небрендированные устройства, а также W&O и Canon. В пятерку также вошли Sony и Nikon. Рынок остается сезонным: максимальные объемы традиционно фиксируются в четвертом квартале, а декабрь стал самым сильным месяцем года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, м.видео, sony