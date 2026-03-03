Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в 2025 году купили на 46% больше фотоаппаратов
2026-03-03T04:48+0300
2026-03-03T04:48+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году купили на 46% больше фотоаппаратов - 512 тысяч штук на 6,5 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео". "По итогам 2025 года продажи выросли на 46% в натуральном выражении и достигли 512 тысяч устройств. В денежном выражении рынок превысил 6,5 миллиарда рублей, продемонстрировав рост на 8% год к году", - сообщили в компании. Отмечается, что структура спроса сместилась в сторону массового сегмента: почти 90% проданных устройств приходится на камеры с фиксированной оптикой. Доля зеркальных моделей составила порядка 6%, беззеркальных камер со сменной оптикой - около 5%. Наиболее востребованным ценовым диапазоном стал сегмент 2,5-3 тысяч рублей, значительный объем продаж также формируют устройства стоимостью до 2,5 тысяч. При этом сегмент камер дороже 4 тысяч рублей сохраняет устойчивый спрос со стороны продвинутых пользователей. По словам аналитиков, в натуральном выражении лидерами рынка стали небрендированные устройства, а также W&O и Canon. В пятерку также вошли Sony и Nikon. Рынок остается сезонным: максимальные объемы традиционно фиксируются в четвертом квартале, а декабрь стал самым сильным месяцем года.
04:48 03.03.2026
 
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году купили на 46% больше фотоаппаратов - 512 тысяч штук на 6,5 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "М.Видео".
"По итогам 2025 года продажи выросли на 46% в натуральном выражении и достигли 512 тысяч устройств. В денежном выражении рынок превысил 6,5 миллиарда рублей, продемонстрировав рост на 8% год к году", - сообщили в компании.
Отмечается, что структура спроса сместилась в сторону массового сегмента: почти 90% проданных устройств приходится на камеры с фиксированной оптикой. Доля зеркальных моделей составила порядка 6%, беззеркальных камер со сменной оптикой - около 5%.
Наиболее востребованным ценовым диапазоном стал сегмент 2,5-3 тысяч рублей, значительный объем продаж также формируют устройства стоимостью до 2,5 тысяч. При этом сегмент камер дороже 4 тысяч рублей сохраняет устойчивый спрос со стороны продвинутых пользователей.
По словам аналитиков, в натуральном выражении лидерами рынка стали небрендированные устройства, а также W&O и Canon. В пятерку также вошли Sony и Nikon. Рынок остается сезонным: максимальные объемы традиционно фиксируются в четвертом квартале, а декабрь стал самым сильным месяцем года.
 
