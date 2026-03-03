Рубио прибыл на Капитолийский холм для проведения брифинга

https://1prime.ru/20260303/rubio-867957739.html
ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник прибыл Капитолийский холм в целях проведения брифинга для руководства обеих палат конгресса после начала американской военной операции против Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Визит госсекретаря в конгресс станет первым после начала военной операции США против Ирана, получившей название "Эпическая ярость". При этом повестка брифинга официально не раскрывается.
Как сообщил представитель Белого дома Дилан Джонсон, на следующий день, во вторник, Рубио совместно с министром войны Питом Хегсетом, директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и председателем Объединённого комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном проведёт расширенный брифинг для полного состава обеих палат конгресса, на котором администрация намерена изложить позицию по ударам по Ирану.
Брифинг проходит на фоне критики со стороны демократов и ряда республиканцев, требующих разъяснений относительно обоснованности военной операции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
