https://1prime.ru/20260303/rubli-867975835.html

Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин

Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин - 03.03.2026, ПРАЙМ

Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин

Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T15:50+0300

2026-03-03T15:50+0300

2026-03-03T15:51+0300

финансы

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214723_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a63acac8cddc99a15d86f083d5081f0.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким образом был оплачен административный штраф. "Первый платеж – административный штраф заплатил один человек цифровым рублем. Прямо начался год, уже первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили", - сказал Артюхин на встрече с президентом.

https://1prime.ru/20260303/putin-867975017.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, владимир путин