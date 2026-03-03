https://1prime.ru/20260303/rubli-867975835.html
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин
финансы
владимир путин
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким образом был оплачен административный штраф. "Первый платеж – административный штраф заплатил один человек цифровым рублем. Прямо начался год, уже первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили", - сказал Артюхин на встрече с президентом.
