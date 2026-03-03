Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин - 03.03.2026
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин - 03.03.2026, ПРАЙМ
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин
Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T15:50+0300
2026-03-03T15:51+0300
финансы
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214723_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a63acac8cddc99a15d86f083d5081f0.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким образом был оплачен административный штраф. "Первый платеж – административный штраф заплатил один человек цифровым рублем. Прямо начался год, уже первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили", - сказал Артюхин на встрече с президентом.
https://1prime.ru/20260303/putin-867975017.html
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/82821/47/828214723_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_05329ab303348e46e14fe8971b46e007.jpg
1920
1920
true
финансы, владимир путин
Финансы, Владимир Путин
15:50 03.03.2026 (обновлено: 15:51 03.03.2026)
 
Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства, заявил Артюхин

Артюхин: казначейство уже получило первые цифровые рубли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Табличка у входа в здание Федерального Казначейства. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые цифровые рубли уже поступили на счета ведомства, таким образом был оплачен административный штраф.
"Первый платеж – административный штраф заплатил один человек цифровым рублем. Прямо начался год, уже первые полторы тысячи рублей цифровым рублем поступили", - сказал Артюхин на встрече с президентом.
