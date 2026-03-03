https://1prime.ru/20260303/rynok-867982994.html
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,37%
2026-03-03T18:59+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился на 0,37%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,37%, до 2 825,14 пункта, долларовый РТС - на 0,93%, до 1 146,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях подрос на 0,05%, до 1 166,36 пункта.
