Рютте выступил со срочным заявлением по Украине из-за ситуации вокруг Ирана

Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать помогать Украине, несмотря на ситуацию вокруг Ирана, его цитирует Tagesschau."Мы должны сделать все возможное, чтобы... | 03.03.2026, ПРАЙМ

израиль

иран

сша

марк рютте

украина

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте призвал продолжать помогать Украине, несмотря на ситуацию вокруг Ирана, его цитирует Tagesschau."Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, одновременно обеспечивая Украину", — заявил Рютте.Он добавил, что Киев продолжает нуждаться в поддержке Запада в конфликте с Россией.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Накануне президент России Владимир Путин заявил в разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе.Кроме того, Путин в телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану назвал гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи циничным убийством с нарушением всех норм морали и международного права.

