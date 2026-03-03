https://1prime.ru/20260303/samolet-867964859.html

Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай

2026-03-03T08:56+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет авиакомпании "Аэрофлот" для выполнения вывозных рейсов для туристов из ОАЭ сегодня ночью вылетел из Москвы в Дубай, следует из информации онлайн-сервисов по полетам самолетов, которую изучило РИА Новости. Самолет сейчас летит над территорией Египта, ориентировочное время прибытия в Дубай - 10.30 мск, сообщают сервисы. Рейс выполняет широкофюзеляжный самолет Boeing 777 вместимостью более 400 пассажиров.

