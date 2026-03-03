https://1prime.ru/20260303/samolet-867964859.html
Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай
2026-03-03T08:56+0300
туризм
бизнес
россия
египет
аэрофлот
дубай
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866267495_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ef817cefc7278f6fec63c85ea0cc694b.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет авиакомпании "Аэрофлот" для выполнения вывозных рейсов для туристов из ОАЭ сегодня ночью вылетел из Москвы в Дубай, следует из информации онлайн-сервисов по полетам самолетов, которую изучило РИА Новости. Самолет сейчас летит над территорией Египта, ориентировочное время прибытия в Дубай - 10.30 мск, сообщают сервисы. Рейс выполняет широкофюзеляжный самолет Boeing 777 вместимостью более 400 пассажиров.
египет
дубай
