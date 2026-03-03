Первый самолет "Аэрофлота" для вывоза туристов из ОАЭ вылетел в Дубай

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-03T08:56+0300
2026-03-03T08:56+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет авиакомпании "Аэрофлот" для выполнения вывозных рейсов для туристов из ОАЭ сегодня ночью вылетел из Москвы в Дубай, следует из информации онлайн-сервисов по полетам самолетов, которую изучило РИА Новости. Самолет сейчас летит над территорией Египта, ориентировочное время прибытия в Дубай - 10.30 мск, сообщают сервисы. Рейс выполняет широкофюзеляжный самолет Boeing 777 вместимостью более 400 пассажиров.
08:56 03.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет авиакомпании "Аэрофлот" для выполнения вывозных рейсов для туристов из ОАЭ сегодня ночью вылетел из Москвы в Дубай, следует из информации онлайн-сервисов по полетам самолетов, которую изучило РИА Новости.
Самолет сейчас летит над территорией Египта, ориентировочное время прибытия в Дубай - 10.30 мск, сообщают сервисы. Рейс выполняет широкофюзеляжный самолет Boeing 777 вместимостью более 400 пассажиров.
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
