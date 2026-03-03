https://1prime.ru/20260303/sanktsii-867980601.html

ЕС обсудит продление персональных антироссийских санкций на полгода

2026-03-03T17:53+0300

мировая экономика

запад

венгрия

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС обсудят на заседании в среду продление на очередные полгода персональных санкций против России, фигурантами которых с 2014 года стали уже более 2,5 тысяч человек и организаций и которые истекают 15 марта, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Этот вопрос действительно находится в повестке, он еще будет обсуждаться для достижения общего решения", - сказал собеседник агентства. Ранее Венгрия заявляла, что будет блокировать антироссийские меры до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Эти санкции продлеваются каждые полгода, последний раз их продлили в сентябре прошлого года до 15 марта. Они включают заморозку активов на европейской территории и запрет на поездки в страны ЕС, включая транзит. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-

