ЕС обсудит продление персональных антироссийских санкций на полгода - 03.03.2026
ЕС обсудит продление персональных антироссийских санкций на полгода
2026-03-03T17:53+0300
2026-03-03T17:53+0300
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС обсудят на заседании в среду продление на очередные полгода персональных санкций против России, фигурантами которых с 2014 года стали уже более 2,5 тысяч человек и организаций и которые истекают 15 марта, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Этот вопрос действительно находится в повестке, он еще будет обсуждаться для достижения общего решения", - сказал собеседник агентства. Ранее Венгрия заявляла, что будет блокировать антироссийские меры до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Эти санкции продлеваются каждые полгода, последний раз их продлили в сентябре прошлого года до 15 марта. Они включают заморозку активов на европейской территории и запрет на поездки в страны ЕС, включая транзит. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-
17:53 03.03.2026
 
ЕС обсудит продление персональных антироссийских санкций на полгода

РИА Новости: ЕС обсудит продление еще на полгода персональных санкций против РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 3 мар - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС обсудят на заседании в среду продление на очередные полгода персональных санкций против России, фигурантами которых с 2014 года стали уже более 2,5 тысяч человек и организаций и которые истекают 15 марта, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Этот вопрос действительно находится в повестке, он еще будет обсуждаться для достижения общего решения", - сказал собеседник агентства.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС
16:52
Ранее Венгрия заявляла, что будет блокировать антироссийские меры до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба".
Эти санкции продлеваются каждые полгода, последний раз их продлили в сентябре прошлого года до 15 марта. Они включают заморозку активов на европейской территории и запрет на поездки в страны ЕС, включая транзит.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ по заморозке суверенных активов
16:38
 
Заголовок открываемого материала