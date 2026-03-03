Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "СберСтраховании" рассказали о рисках укуса клеща - 03.03.2026
В "СберСтраховании" рассказали о рисках укуса клеща
В "СберСтраховании" рассказали о рисках укуса клеща
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Каждое второе обращение россиян к специалистам из-за укуса клеща в 2025 году сопровождалось исследованием паразита на наличие инфекций и в половине этих случаев он оказывался переносчиком опасных заболеваний, сообщили РИА Новости в "СберСтраховании". "По статистике обращений по полису защиты от клеща, каждое второе обращение сопровождается исследованием паразита на инфекции. Каждому шестому застрахованному требуется осмотр специалиста, и такому же числу клиентов проводится серопрофилактика - введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита", - сообщили в компании. "Лабораторные исследования показали, что 42% клещей были переносчиками боррелиоза, 3,9% - эрлихиоза, 2,4% - энцефалита, 1,7% - анаплазмоза", – уточнили там. Наибольшая активность клещей, по данным страховщика, традиционно приходится на май-июнь. За этот период прошлого года врачи удалили паразитов у 2,4 тысячи застрахованных граждан. В региональном разрезе чаще всего за медицинской помощью обращались жители Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей. В Московской области число визитов к специалистам по сравнению с 2024 годом увеличилось вдвое. В 2025 году, по данным "СберСтрахования", страховой полис от укусов клещей оформили более 430 тысяч человек - это на 43% больше, чем годом ранее. "Интерес к программе усиливается на фоне расширения ареала клещей, о чем сообщает Роспотребнадзор", - объяснили в компании.
03:26 03.03.2026
 
В "СберСтраховании" рассказали о рисках укуса клеща

"СберСтрахование": каждый второй россиянин обращался к врачам из-за укуса клеща

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Каждое второе обращение россиян к специалистам из-за укуса клеща в 2025 году сопровождалось исследованием паразита на наличие инфекций и в половине этих случаев он оказывался переносчиком опасных заболеваний, сообщили РИА Новости в "СберСтраховании".
"По статистике обращений по полису защиты от клеща, каждое второе обращение сопровождается исследованием паразита на инфекции. Каждому шестому застрахованному требуется осмотр специалиста, и такому же числу клиентов проводится серопрофилактика - введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита", - сообщили в компании.
"Лабораторные исследования показали, что 42% клещей были переносчиками боррелиоза, 3,9% - эрлихиоза, 2,4% - энцефалита, 1,7% - анаплазмоза", – уточнили там.
Наибольшая активность клещей, по данным страховщика, традиционно приходится на май-июнь. За этот период прошлого года врачи удалили паразитов у 2,4 тысячи застрахованных граждан.
В региональном разрезе чаще всего за медицинской помощью обращались жители Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей. В Московской области число визитов к специалистам по сравнению с 2024 годом увеличилось вдвое.
В 2025 году, по данным "СберСтрахования", страховой полис от укусов клещей оформили более 430 тысяч человек - это на 43% больше, чем годом ранее. "Интерес к программе усиливается на фоне расширения ареала клещей, о чем сообщает Роспотребнадзор", - объяснили в компании.
 
