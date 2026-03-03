Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сборы "СберСтрахования" в 2025 году выросли на 23% - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/sbory-867969416.html
Сборы "СберСтрахования" в 2025 году выросли на 23%
Сборы "СберСтрахования" в 2025 году выросли на 23% - 03.03.2026, ПРАЙМ
Сборы "СберСтрахования" в 2025 году выросли на 23%
Сборы "СберСтрахования" по итогам 2025 года выросли на 23% и составили 94,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T11:42+0300
2026-03-03T11:46+0300
финансы
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111662_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_92d5bf009d639596c2608c59451e96a0.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Сборы "СберСтрахования" по итогам 2025 года выросли на 23% и составили 94,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании. "Сборы компании за 2025 год составили 94,7 миллиарда рублей, на 23% больше, чем по итогам 2024 года", - говорится в релизе. Из этой суммы 66,1 миллиарда рублей пришлись на программы розничного страхования, 22,6 миллиарда - корпоративного, 6 миллиардов рублей - добровольного медицинского, отметили в компании. Чистая прибыль страховщика выросла на 7% и составила почти 23 миллиарда рублей, указали в пресс-службе. Ранее во вторник в "СберСтраховании" сообщили, что в 2025 году компания выплатила по договорам страхования розничным и корпоративным клиентам 27,8 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20260303/vyplaty-867968654.html
https://1prime.ru/20260226/sber-867841311.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111662_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_92aea2332c896c1e81e1ad8133af3008.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес
Финансы, Бизнес
11:42 03.03.2026 (обновлено: 11:46 03.03.2026)
 
Сборы "СберСтрахования" в 2025 году выросли на 23%

Сборы "СберСтрахования" по итогам 2025 года составили 94,7 млрд рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Сбербанка
Здание Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Здание Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Сборы "СберСтрахования" по итогам 2025 года выросли на 23% и составили 94,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании.
"Сборы компании за 2025 год составили 94,7 миллиарда рублей, на 23% больше, чем по итогам 2024 года", - говорится в релизе.
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35%
11:24
Из этой суммы 66,1 миллиарда рублей пришлись на программы розничного страхования, 22,6 миллиарда - корпоративного, 6 миллиардов рублей - добровольного медицинского, отметили в компании.
Чистая прибыль страховщика выросла на 7% и составила почти 23 миллиарда рублей, указали в пресс-службе.
Ранее во вторник в "СберСтраховании" сообщили, что в 2025 году компания выплатила по договорам страхования розничным и корпоративным клиентам 27,8 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем годом ранее.
Стенд Сбера - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
"Сбер" улучшил прогноз роста депозитов физлиц в банках
26 февраля, 13:26
 
ФинансыБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала