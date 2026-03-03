https://1prime.ru/20260303/sbory-867969416.html
Сборы "СберСтрахования" в 2025 году выросли на 23%
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Сборы "СберСтрахования" по итогам 2025 года выросли на 23% и составили 94,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании. "Сборы компании за 2025 год составили 94,7 миллиарда рублей, на 23% больше, чем по итогам 2024 года", - говорится в релизе. Из этой суммы 66,1 миллиарда рублей пришлись на программы розничного страхования, 22,6 миллиарда - корпоративного, 6 миллиардов рублей - добровольного медицинского, отметили в компании. Чистая прибыль страховщика выросла на 7% и составила почти 23 миллиарда рублей, указали в пресс-службе. Ранее во вторник в "СберСтраховании" сообщили, что в 2025 году компания выплатила по договорам страхования розничным и корпоративным клиентам 27,8 миллиарда рублей, что на 35% больше, чем годом ранее.
