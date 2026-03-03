Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В России может появиться сервис, который будет показывать гражданам, в каком банке и когда были оформлены их карты, заявил кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин интернет-изданию "Газета.ru". По его словам, это может произойти после введения в России лимита на количество карт в банках. "Предполагается, что вместе с введением лимитов появится сервис, который позволит гражданам видеть, в каком банке и когда были оформлены их карты - по аналогии с проверкой сим-карт через "Госуслуги". Это упростит контроль за собственными счетами и снизит риск несанкционированных операций. С развитием семейного банкинга все больше клиентов предпочитают концентрировать обслуживание в одном банке", - сказал он. По словам экономиста, также обсуждается создание Единой системы учета платежных карт, а такая инфраструктура может оказаться дорогостоящей. Он отметил, что система должна работать в режиме реального времени и обрабатывать данные обо всех картах россиян на высоких скоростях, что требует серьезных технологических ресурсов. Кутьин подчеркнул, что для решения задачи комплексного учета могут применяться технологии распределенных реестров - блокчейн-системы, которые позволяют оперативно мониторить количество карт.
банки, финансы, россия
Банки, Финансы, РОССИЯ
12:03 03.03.2026
 
В России может появится сервис для проверки банковских карт

Сервис для проверки своих банковских карт может появиться в России

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В России может появиться сервис, который будет показывать гражданам, в каком банке и когда были оформлены их карты, заявил кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин интернет-изданию "Газета.ru".
По его словам, это может произойти после введения в России лимита на количество карт в банках.
Как уничтожить банковскую карту: опасные и безопасные способы
24 февраля, 05:05
"Предполагается, что вместе с введением лимитов появится сервис, который позволит гражданам видеть, в каком банке и когда были оформлены их карты - по аналогии с проверкой сим-карт через "Госуслуги". Это упростит контроль за собственными счетами и снизит риск несанкционированных операций. С развитием семейного банкинга все больше клиентов предпочитают концентрировать обслуживание в одном банке", - сказал он.
По словам экономиста, также обсуждается создание Единой системы учета платежных карт, а такая инфраструктура может оказаться дорогостоящей. Он отметил, что система должна работать в режиме реального времени и обрабатывать данные обо всех картах россиян на высоких скоростях, что требует серьезных технологических ресурсов.
Кутьин подчеркнул, что для решения задачи комплексного учета могут применяться технологии распределенных реестров - блокчейн-системы, которые позволяют оперативно мониторить количество карт.
В России в течение года появится единый реестр банковских карт
9 февраля, 15:32
 
Заголовок открываемого материала