ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС

ЦБ воздержался от анонсирования следующих шагов по оспариванию действий ЕС

03.03.2026

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Банк России оставляет за собой право отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми механизмами в продолжение оспаривания действий Европейского союза в отношении его активов, но пока воздерживается от анонсирования дальнейших шагов, заявил РИА Новости регулятор. "Мы пока воздержимся от анонсирования наших дальнейших шагов. При этом оставляем за собой право отстаивать свои интересы всеми доступными правовыми механизмами", - говорится в сообщении. Ранее во вторник Банк России оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. Регулятор отмечает, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с Регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов. Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну. Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах. ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Украине на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.

