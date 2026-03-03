https://1prime.ru/20260303/sijjarto-867958670.html

Сийярто заявил, что Украина не вступит в ЕС, если Орбан останется у власти

БУДАПЕШТ, 3 мар - ПРАЙМ. Украина не вступит в ЕС, если правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана останется у власти, и Брюссель это понимает, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Если мы останемся, мы не согласимся на совершенно безумные механизмы финансовой поддержки, не согласимся на то, чтобы наши деньги забирали на Украину. Мы считаем, что деньги венгров должны быть в Венгрии... И они также знают, что если мы придем или останемся, Украина не будет членом ЕС", - приводит слова Сийярто агентство MTI. По его словам, "в Брюсселе прекрасно знают", что "если им удастся свергнуть венгерское правительство, они также лишат энтузиазма и смелости остальных". "В прошлый раз мы наложили вето на 20-й пакет санкций, и сразу же три европейские страны подумали, что они тоже с ним не согласны. Но если мы не накладываем вето и не предпринимаем никаких действий, то единодушие", - отметил министр. Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

