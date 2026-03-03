Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/sobyanin-867980894.html
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра - 03.03.2026, ПРАЙМ
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра
Второй трамвайный диаметр запустят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T18:03+0300
2026-03-03T18:03+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862425844_0:0:2205:1241_1920x0_80_0_0_19f38b81935367d86f9f0ca211d3ddcd.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Второй трамвайный диаметр запустят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "(Планируем - ред.) в этом году запустить диаметр Т2 длиной 33 километра - от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4", - написал Собянин на платформе Max. Мэр отметил, что до конца 2027 года продолжится дальнейшее расширение трамвайной сети Москвы, включая продление линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королёва до телецентра и станции МЦД Останкино.
https://1prime.ru/20260209/moskva-867318473.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862425844_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_783b9a8f3ef7d70d22e095e1788718fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
18:03 03.03.2026
 
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра

Собянин: второй трамвайный диаметр запустят в Москве в 2026 году

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Второй трамвайный диаметр запустят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"(Планируем - ред.) в этом году запустить диаметр Т2 длиной 33 километра - от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4", - написал Собянин на платформе Max.
Мэр отметил, что до конца 2027 года продолжится дальнейшее расширение трамвайной сети Москвы, включая продление линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королёва до телецентра и станции МЦД Останкино.
Мэр Москвы Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал Путину о росте регионального продукта Москвы
9 февраля, 14:07
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала