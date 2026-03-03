https://1prime.ru/20260303/sobyanin-867980894.html
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра - 03.03.2026, ПРАЙМ
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра
Второй трамвайный диаметр запустят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T18:03+0300
2026-03-03T18:03+0300
2026-03-03T18:03+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862425844_0:0:2205:1241_1920x0_80_0_0_19f38b81935367d86f9f0ca211d3ddcd.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Второй трамвайный диаметр запустят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "(Планируем - ред.) в этом году запустить диаметр Т2 длиной 33 километра - от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4", - написал Собянин на платформе Max. Мэр отметил, что до конца 2027 года продолжится дальнейшее расширение трамвайной сети Москвы, включая продление линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королёва до телецентра и станции МЦД Останкино.
https://1prime.ru/20260209/moskva-867318473.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862425844_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_783b9a8f3ef7d70d22e095e1788718fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра
Собянин: второй трамвайный диаметр запустят в Москве в 2026 году