Собянин анонсировал запуск второго трамвайного диаметра

2026-03-03T18:03+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862425844_0:0:2205:1241_1920x0_80_0_0_19f38b81935367d86f9f0ca211d3ddcd.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Второй трамвайный диаметр запустят в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "(Планируем - ред.) в этом году запустить диаметр Т2 длиной 33 километра - от метро "Чертановская" до станции Новогиреево МЦД-4", - написал Собянин на платформе Max. Мэр отметил, что до конца 2027 года продолжится дальнейшее расширение трамвайной сети Москвы, включая продление линий на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королёва до телецентра и станции МЦД Останкино.

москва

