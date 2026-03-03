https://1prime.ru/20260303/sotrudnichestvo-867978914.html
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
БАКУ, 3 мар – ПРАЙМ. Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского кабмина. "В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества. Была отмечена положительная динамика в росте товарооборота. Также были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Глава коллегии ЕЭК отметил вклад Мишустина в развитие экономики России