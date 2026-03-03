Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества
россия
азербайджан
михаил мишустин
БАКУ, 3 мар – ПРАЙМ. Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского кабмина. "В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества. Была отмечена положительная динамика в росте товарооборота. Также были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
азербайджан
россия, азербайджан, михаил мишустин
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Михаил Мишустин
16:59 03.03.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
БАКУ, 3 мар – ПРАЙМ. Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского кабмина.
"В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества. Была отмечена положительная динамика в росте товарооборота. Также были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
РОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНМихаил Мишустин
 
 
