https://1prime.ru/20260303/sotrudnichestvo-867978914.html

Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества

Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества - 03.03.2026, ПРАЙМ

Мишустин и премьер Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества, сообщает во... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T16:59+0300

2026-03-03T16:59+0300

2026-03-03T16:59+0300

россия

азербайджан

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

БАКУ, 3 мар – ПРАЙМ. Премьер-министры Азербайджана и России Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы двустороннего экономического сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского кабмина. "В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества. Была отмечена положительная динамика в росте товарооборота. Также были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260303/ekonomika-867966122.html

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, азербайджан, михаил мишустин