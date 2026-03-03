Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основные фондовые индексы США снижаются во вторник на 2% - 03.03.2026, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США снижаются во вторник на 2%
2026-03-03T19:04+0300
2026-03-03T19:04+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник уменьшаются на 2% на фоне сохранения эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. По состоянию на 18.46 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,24% - до 47 810,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,44%, до 22 193,2 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 2,24% - до 6 727,63 пункта. Инвесторы продолжают уходить от риска и продавать акции на фоне сохранения эскалации на Ближнем Востоке. Европейские биржи падают в среднем на 4%, торги в Азии во вторник завершились в минусе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации. Акции американских авиакомпаний заметно уменьшаются в цене во вторник. В частности бумаги Delta Air Lines Inc снижаются в цене на 4,3%, United Airlines Holdings Inc - 5,5%, American Airlines Group - на 5,6%. Бумаги крупнейших американских компаний также дешевеют. Акции разработчика графических процессоров и крупнейшей по капитализации компании мира Nvidia снижаются в цене на 2,6%, Amazon - на 2,2%, Alphabet - на 2,8%. Может оказывать давление на Уолл-стрит укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,8%, до 99,35 пункта. Удорожание национальной валюты сдерживает относительный доход американских компаний. Доллар является резервной валютой и получает поддержку за счет геополитических рисков. Инвесторы оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки опасаются, что боевые действия на Ближнем Востоке, в том числе закрытие Ормузского пролива, могут отразиться на цепочке поставок и это вызовет инфляционное давление. В январе годовая инфляция в США составляла 2,4%, что стало самым низким уровнем с мая прошлого года (не считая октябрь, по которому данных нет из-за приостановки работы правительства США в том месяце). Публикация данных за февраль ожидается на следующей неделе. По данным CME Group, аналитики ждут, что в марте ФРС сохранит ставку на текущем уровне в 3,5-3,75% годовых, лишь 4,5% экспертов ждут снижения до 3,25-3,5%. В апреле сохранения ожидают 81,7% аналитиков, в июне - 55,5%.
Основные фондовые индексы США снижаются во вторник на 2%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник уменьшаются на 2% на фоне сохранения эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.46 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,24% - до 47 810,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 2,44%, до 22 193,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,24% - до 6 727,63 пункта.
Инвесторы продолжают уходить от риска и продавать акции на фоне сохранения эскалации на Ближнем Востоке. Европейские биржи падают в среднем на 4%, торги в Азии во вторник завершились в минусе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.
Акции американских авиакомпаний заметно уменьшаются в цене во вторник. В частности бумаги Delta Air Lines Inc снижаются в цене на 4,3%, United Airlines Holdings Inc - 5,5%, American Airlines Group - на 5,6%.
Бумаги крупнейших американских компаний также дешевеют. Акции разработчика графических процессоров и крупнейшей по капитализации компании мира Nvidia снижаются в цене на 2,6%, Amazon - на 2,2%, Alphabet - на 2,8%.
Может оказывать давление на Уолл-стрит укрепление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,8%, до 99,35 пункта. Удорожание национальной валюты сдерживает относительный доход американских компаний. Доллар является резервной валютой и получает поддержку за счет геополитических рисков.
Инвесторы оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки опасаются, что боевые действия на Ближнем Востоке, в том числе закрытие Ормузского пролива, могут отразиться на цепочке поставок и это вызовет инфляционное давление.
В январе годовая инфляция в США составляла 2,4%, что стало самым низким уровнем с мая прошлого года (не считая октябрь, по которому данных нет из-за приостановки работы правительства США в том месяце). Публикация данных за февраль ожидается на следующей неделе.
По данным CME Group, аналитики ждут, что в марте ФРС сохранит ставку на текущем уровне в 3,5-3,75% годовых, лишь 4,5% экспертов ждут снижения до 3,25-3,5%. В апреле сохранения ожидают 81,7% аналитиков, в июне - 55,5%.
