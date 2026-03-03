В ЦБ назвали причину обращения в суд ЕС

https://1prime.ru/20260303/sud-867964568.html

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Заявление Банка России в суд ЕС в Люксембурге подано из-за бессрочной блокировки суверенных российских активов, следует из сообщения регулятора. "Оспариваемым Регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка (заморозка) активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных, арбитражных решений в связи с мерами, принятыми этим актом", - говорится в сообщении ЦБ.Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.Сумма иска составляет колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом она отметила, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.ЕС 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.На саммите в Брюсселе в декабре лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Украине на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.

