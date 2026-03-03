https://1prime.ru/20260303/tankery-867985960.html
СМИ: США рассматривают возможность защиты танкеров в Ормузском проливе
мировая экономика
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 3 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трамп рассматривает возможность организации военной защиты танкеров в Ормузском проливе на фоне военных действий против Ирана, сообщает издание Politico. "Администрация Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты нефтяным и газовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив, в попытке сдержать рост цен на энергоносители, которые резко выросли после предупреждения Ирана о том, что он будет атаковать суда в этом стратегически важном узком месте", - говорится в статье. Один из осведомленных источников издания утверждает, что растущее беспокойство в США вызывает возможное давление на энергетические рынки в ближайшие дни по мере интенсификации и расширения географии военной кампании против Ирана. По его словам, доступ к Ормузскому проливу имеет жизненно важное значение для поставок как природного газа, так и сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии. По информации другого источника, администрация президента также рассматривает возможность государственного обеспечения страхования танкеров, необходимого для продолжения их движения через пролив для поддержки судоходства в условиях, когда частные страховые компании повышают тарифы или вовсе аннулируют полисы для судов, проходящих через опасную зону. Ранее РИА Новости выяснило из данных MarineTraffic, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
