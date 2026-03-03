Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп - 03.03.2026, ПРАЙМ
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп - 03.03.2026, ПРАЙМ
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T23:40+0300
2026-03-03T23:40+0300
бизнес
ормузский пролив
сша
персидский залив
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар - ПРАЙМ. ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. "При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее", - написал Трамп в соцсети Truth Social. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.
ормузский пролив
сша
персидский залив
бизнес, ормузский пролив, сша, персидский залив, дональд трамп
Бизнес, Ормузский пролив, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дональд Трамп
23:40 03.03.2026
 
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп

Трамп: ВМС США при необходимости будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 3 мар - ПРАЙМ. ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
"При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Слова Трампа о войсках в Иране вызвали тревогу на Западе
Вчера, 23:24
 
БизнесОрмузский проливСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВДональд Трамп
 
 
