https://1prime.ru/20260303/tramp-867988484.html

ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп

ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп - 03.03.2026, ПРАЙМ

ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп

ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T23:40+0300

2026-03-03T23:40+0300

2026-03-03T23:40+0300

бизнес

ормузский пролив

сша

персидский залив

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мар - ПРАЙМ. ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. "При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее", - написал Трамп в соцсети Truth Social. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.

https://1prime.ru/20260303/tramp-867987981.html

ормузский пролив

сша

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ормузский пролив, сша, персидский залив, дональд трамп