ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
2026-03-03T23:40+0300
бизнес
ормузский пролив
сша
персидский залив
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 3 мар - ПРАЙМ. ВМС США, при необходимости, как можно скорее начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари ранее пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. "При необходимости, Военно-морские силы США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее", - написал Трамп в соцсети Truth Social. На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, передал накануне портал Maritime News. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена Brent в понедельник уже подскакивала выше 80 долларов за баррель.
ормузский пролив
сша
персидский залив
