https://1prime.ru/20260303/tramp-867988919.html

Трамп поручил застраховать торговлю в Персидском заливе по доступным ценам

Трамп поручил застраховать торговлю в Персидском заливе по доступным ценам - 03.03.2026, ПРАЙМ

Трамп поручил застраховать торговлю в Персидском заливе по доступным ценам

Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T23:59+0300

2026-03-03T23:59+0300

2026-03-03T23:59+0300

бизнес

сша

персидский залив

израиль

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg

ВАШИНГТОН, 3 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана. "Я отдал приказ Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно в энергетической сфере, проходящей через (Персидкий – ред.) залив. Это будет доступно для всех судоходных линий", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер также подчеркнул, что это распоряжение вступает в силу незамедлительно.

https://1prime.ru/20260303/tramp-867988484.html

сша

персидский залив

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, персидский залив, израиль, дональд трамп