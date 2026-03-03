https://1prime.ru/20260303/tramp-867988919.html
Трамп поручил застраховать торговлю в Персидском заливе по доступным ценам
2026-03-03T23:59+0300
бизнес
сша
персидский залив
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_74edf3acd57cad6088e13670f690db75.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана. "Я отдал приказ Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно в энергетической сфере, проходящей через (Персидкий – ред.) залив. Это будет доступно для всех судоходных линий", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер также подчеркнул, что это распоряжение вступает в силу незамедлительно.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151706_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_500bf817a9af02c843c9fcd189a414c9.jpg
