Трамп поручил застраховать торговлю в Персидском заливе по доступным ценам - 03.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260303/tramp-867988919.html
Трамп поручил застраховать торговлю в Персидском заливе по доступным ценам
2026-03-03T23:59+0300
2026-03-03T23:59+0300
ВАШИНГТОН, 3 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана. "Я отдал приказ Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно в энергетической сфере, проходящей через (Персидкий – ред.) залив. Это будет доступно для всех судоходных линий", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Американский лидер также подчеркнул, что это распоряжение вступает в силу незамедлительно.
23:59 03.03.2026
 
Трамп поручил застраховать торговлю в Персидском заливе по доступным ценам

ВАШИНГТОН, 3 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп распорядился предоставить льготное морское страхование для всех судоходных линий в Персидском заливе на фоне повышенных рисков транспортных компаний из-за военных действий США и Израиля против Ирана.
"Я отдал приказ Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) предоставить по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно в энергетической сфере, проходящей через (Персидкий – ред.) залив. Это будет доступно для всех судоходных линий", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер также подчеркнул, что это распоряжение вступает в силу незамедлительно.
ВМС США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, заявил Трамп
