Цены на бензин и дизель в Турции могут резко вырасти

АНКАРА, 3 мар - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо в Турции могут резко вырасти в ночь со вторника на среду на фоне ситуации вокруг Ирана и остановки движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив, сообщила газета Sol. "Ожидается повышение цен на дизельное топливо на 5,6 лиры и на бензин на 2,1 лиры за литр", - сообщило издание. При текущей средней цене дизеля около 61,4 лиры (примерно 1,4 доллара) рост на 5,6 лиры означает повышение примерно на 9%. В случае реализации прогноза цена дизеля в Анкаре достигнет 67 лир (около 1,53 доллара) за литр. Средняя цена бензина сейчас составляет около 56,9 лиры (примерно 1,3 доллара). Повышение на 2,1 лиры приведет к росту примерно на 3,7%, а новая цена может составить около 59 лир (примерно 1,34 доллара) за литр. Экономический обозреватель Олджай Айдилек назвал ожидаемое подорожание "первым счетом войны" и "историческим повышением цен на топливо". США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

