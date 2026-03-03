Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.03.2026 Туристка из Москвы рассказала об отпуске в Дубае
Туристка из Москвы рассказала об отпуске в Дубае
Туристка Наталья С. из Москвы рассказала РИА Новости об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Туристка Наталья С. из Москвы рассказала РИА Новости об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран. "Сегодня был спокойный день, только с утра что-то прогромыхало. Жизнь уже кажется обычной, работает общественный транспорт. Правда, в Дубай Марине нет яхт, потому что закрыты не только аэропорт, но и море", - рассказывает она. Служба безопасности отеля не разрешала выходить постояльцам на пляж и не рекомендовала покидать территорию гостиницы. Хотя в целом обстановка спокойная, чувства страха нет, добавила путешественница. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство. В минувшие выходные генконсульство РФ в Дубае призвало россиян соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
Туристка из Москвы рассказала об отпуске в Дубае

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Туристка Наталья С. из Москвы рассказала РИА Новости об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран.
"Сегодня был спокойный день, только с утра что-то прогромыхало. Жизнь уже кажется обычной, работает общественный транспорт. Правда, в Дубай Марине нет яхт, потому что закрыты не только аэропорт, но и море", - рассказывает она.
Служба безопасности отеля не разрешала выходить постояльцам на пляж и не рекомендовала покидать территорию гостиницы. Хотя в целом обстановка спокойная, чувства страха нет, добавила путешественница.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
В минувшие выходные генконсульство РФ в Дубае призвало россиян соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
 
