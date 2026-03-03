https://1prime.ru/20260303/turistka-867960290.html
Туристка из Москвы рассказала об отпуске в Дубае
Туристка из Москвы рассказала об отпуске в Дубае - 03.03.2026, ПРАЙМ
Туристка из Москвы рассказала об отпуске в Дубае
Туристка Наталья С. из Москвы рассказала РИА Новости об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T03:02+0300
2026-03-03T03:02+0300
2026-03-03T03:02+0300
бизнес
туризм
мировая экономика
дубай
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867960290.jpg?1772496158
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Туристка Наталья С. из Москвы рассказала РИА Новости об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран.
"Сегодня был спокойный день, только с утра что-то прогромыхало. Жизнь уже кажется обычной, работает общественный транспорт. Правда, в Дубай Марине нет яхт, потому что закрыты не только аэропорт, но и море", - рассказывает она.
Служба безопасности отеля не разрешала выходить постояльцам на пляж и не рекомендовала покидать территорию гостиницы. Хотя в целом обстановка спокойная, чувства страха нет, добавила путешественница.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
В минувшие выходные генконсульство РФ в Дубае призвало россиян соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
дубай
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, мировая экономика, дубай, сша, иран
Бизнес, Туризм, Мировая экономика, Дубай, США, ИРАН
Туристка из Москвы рассказала об отпуске в Дубае
Туристка из Москвы рассказала об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Туристка Наталья С. из Москвы рассказала РИА Новости об отпуске в Дубае на фоне атак США и Израиля на Иран.
"Сегодня был спокойный день, только с утра что-то прогромыхало. Жизнь уже кажется обычной, работает общественный транспорт. Правда, в Дубай Марине нет яхт, потому что закрыты не только аэропорт, но и море", - рассказывает она.
Служба безопасности отеля не разрешала выходить постояльцам на пляж и не рекомендовала покидать территорию гостиницы. Хотя в целом обстановка спокойная, чувства страха нет, добавила путешественница.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
В минувшие выходные генконсульство РФ в Дубае призвало россиян соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.