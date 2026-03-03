https://1prime.ru/20260303/turisty-867960198.html

Туристы из России вынуждены продлевать пребывание в отелях

туризм

бизнес

россия

абу-даби

дубай

ближний восток

интурист

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские туристы, ожидающие возобновления авиасообщения, вынуждены продлевать пребывание в гостиницах - удобство процесса во многом зависит от эмирата, сообщил РИА Новости генеральный директор Space Travel Артур Мурадян. "Так, власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы запретили выселять из отелей любых туристов, которые не могут улететь домой, и все расходы взяли на себя. В Дубае письмо в отели передано в мягкой формулировке – объектам рекомендовано продлить проживание гостей на первоначальных условиях", - прокомментировал Мурадян. Поэтому, по его словам, некоторые объекты размещения требовали оплаты, которую в выходные не все агенты и операторы могли перевести. "Мы рекомендуем клиентам не выселяться и связаться с туроператором, которые добиваются либо продления пребывания, либо переезда в другие гостиницы", - отметил собеседник агентства. "Наши туристы живут в отеле, мы продляем им проживание до момента открытия воздушного пространства. Размещением занимаются и принимающие компании, и авиаперевозчики – на это брошены все силы", - рассказала руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель. "Если был оплачен пакетный тур, то компания занимается расселением путешественников, а если они сами бронировали отель, то решают вопросы по продлению проживания самостоятельно", - подтвердили в "Интуристе". Самостоятельным туристам приходится решать проблемы самим, добавил Мурадян. Они могут оплатить дальнейшее пребывание в гостинице или найти более дешевый вариант размещения. Еще можно обратиться за помощью к авиакомпании, которая может выдать ваучер на проживание в гостинице и питание.

2026

