Туристы из России вынуждены продлевать пребывание в отелях
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российские туристы, ожидающие возобновления авиасообщения, вынуждены продлевать пребывание в гостиницах - удобство процесса во многом зависит от эмирата, сообщил РИА Новости генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
"Так, власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы запретили выселять из отелей любых туристов, которые не могут улететь домой, и все расходы взяли на себя. В Дубае письмо в отели передано в мягкой формулировке – объектам рекомендовано продлить проживание гостей на первоначальных условиях", - прокомментировал Мурадян.
Поэтому, по его словам, некоторые объекты размещения требовали оплаты, которую в выходные не все агенты и операторы могли перевести. "Мы рекомендуем клиентам не выселяться и связаться с туроператором, которые добиваются либо продления пребывания, либо переезда в другие гостиницы", - отметил собеседник агентства.
"Наши туристы живут в отеле, мы продляем им проживание до момента открытия воздушного пространства. Размещением занимаются и принимающие компании, и авиаперевозчики – на это брошены все силы", - рассказала руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс" Татьяна Цабель.
"Если был оплачен пакетный тур, то компания занимается расселением путешественников, а если они сами бронировали отель, то решают вопросы по продлению проживания самостоятельно", - подтвердили в "Интуристе".
Самостоятельным туристам приходится решать проблемы самим, добавил Мурадян. Они могут оплатить дальнейшее пребывание в гостинице или найти более дешевый вариант размещения. Еще можно обратиться за помощью к авиакомпании, которая может выдать ваучер на проживание в гостинице и питание.
