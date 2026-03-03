https://1prime.ru/20260303/turtsija-867959956.html
Турция на треть нарастила поставки в Россию шоколада
2026-03-03T02:47+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Турция за первый месяц этого года на треть нарастила поставки в Россию шоколада и различной продукции из него, до рекорда, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, за январь Россия прибрела у Турции шоколада и изделий из него на 7,4 миллиона долларов - максимальные за все время торговли двух стран. За месяц поставки выросли на 19%, а к прошлому январю - на 34%. Главным образом это были пасты с содержанием какао и какао-порошок.
Кроме того из Турции в РФ завозилось мучное, в основном снеки, хлебобулочные изделия и вафли - на 5,8 миллиона долларов за январь, а также сладости на основе сахара - мармеладки, марципан, жвачку, белый шоколад - на 2,1 миллиона.
Поставки мучного в годовом выражении выросли почти вдвое, а в месячном - сократились на 4%, до минимума с августа 2025 года. Поставки сладостей из сахара практически не изменились.
Россия тоже поставляла свои сладости в Турцию, но в меньших объемах. Так, за январь Турки приобрели шоколада на 234 тысячи долларов, а сладостей на основе сахара - на 151 тысячу.
