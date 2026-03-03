Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде - 03.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260303/turtsiya-867985478.html
Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде
Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде - 03.03.2026, ПРАЙМ
Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде
Турция подписала во вторник меморандум о взаимопонимании с канадской AtkinsRealis по оценке возможности применения канадского ядерного реактора CANDU на тяжелой | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T21:44+0300
2026-03-03T21:44+0300
турция
канада
СТАМБУЛ, 3 мар - ПРАЙМ. Турция подписала во вторник меморандум о взаимопонимании с канадской AtkinsRealis по оценке возможности применения канадского ядерного реактора CANDU на тяжелой воде, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Байрактар присутствовал во вторник в Канаде при подписании соглашения вместе со своим канадским коллегой Тимом Ходжсоном. "Турецкая АО по ядерной энергетике TÜNAŞ подписала с AtkinsRealis меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества по развитию атомных электростанций в Турции. Одной из главных тем соглашения является детальная оценка возможности использования канадской технологии реактора CANDU, доказавшей надежность", - написал турецкий министр в соцсети X. Он сообщал в ноябре, что Турция планировала начать технические исследования с канадской AtkinsRealis по сотрудничеству в строительстве двух новых АЭС. Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, в планах и строительство малых модульных реакторов, говорил неоднократно Байрактар. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.
турция
канада
турция, канада
ТУРЦИЯ, КАНАДА
21:44 03.03.2026
 
Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде

Байрактар: Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде

© РИА Новости . Кирилл Зыков
Стамбул
Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Стамбул. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
СТАМБУЛ, 3 мар - ПРАЙМ. Турция подписала во вторник меморандум о взаимопонимании с канадской AtkinsRealis по оценке возможности применения канадского ядерного реактора CANDU на тяжелой воде, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Байрактар присутствовал во вторник в Канаде при подписании соглашения вместе со своим канадским коллегой Тимом Ходжсоном.
"Турецкая АО по ядерной энергетике TÜNAŞ подписала с AtkinsRealis меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества по развитию атомных электростанций в Турции. Одной из главных тем соглашения является детальная оценка возможности использования канадской технологии реактора CANDU, доказавшей надежность", - написал турецкий министр в соцсети X.
Он сообщал в ноябре, что Турция планировала начать технические исследования с канадской AtkinsRealis по сотрудничеству в строительстве двух новых АЭС.
Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, в планах и строительство малых модульных реакторов, говорил неоднократно Байрактар. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.
Цены на бензин и дизель в Турции могут резко вырасти
ТУРЦИЯКАНАДА
 
 
