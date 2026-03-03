https://1prime.ru/20260303/turtsiya-867985478.html

Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде

Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде - 03.03.2026, ПРАЙМ

Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде

Турция подписала во вторник меморандум о взаимопонимании с канадской AtkinsRealis по оценке возможности применения канадского ядерного реактора CANDU на тяжелой | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T21:44+0300

2026-03-03T21:44+0300

2026-03-03T21:44+0300

турция

канада

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/12/866634969_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_5de2f183385a567c24ac7caadd09317a.jpg

СТАМБУЛ, 3 мар - ПРАЙМ. Турция подписала во вторник меморандум о взаимопонимании с канадской AtkinsRealis по оценке возможности применения канадского ядерного реактора CANDU на тяжелой воде, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Байрактар присутствовал во вторник в Канаде при подписании соглашения вместе со своим канадским коллегой Тимом Ходжсоном. "Турецкая АО по ядерной энергетике TÜNAŞ подписала с AtkinsRealis меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества по развитию атомных электростанций в Турции. Одной из главных тем соглашения является детальная оценка возможности использования канадской технологии реактора CANDU, доказавшей надежность", - написал турецкий министр в соцсети X. Он сообщал в ноябре, что Турция планировала начать технические исследования с канадской AtkinsRealis по сотрудничеству в строительстве двух новых АЭС. Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, в планах и строительство малых модульных реакторов, говорил неоднократно Байрактар. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.

https://1prime.ru/20260303/tseny-867958758.html

турция

канада

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, канада