https://1prime.ru/20260303/turtsiya-867988780.html

Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11%

Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11% - 03.03.2026, ПРАЙМ

Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11%

Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11% на фоне обстановки в регионе и резкого повышения цен на нефть, сообщает местное издание... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T23:54+0300

2026-03-03T23:54+0300

2026-03-03T23:54+0300

экономика

мировая экономика

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg

СТАМБУЛ, 3 мар - ПРАЙМ. Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11% на фоне обстановки в регионе и резкого повышения цен на нефть, сообщает местное издание Ekonomim. Цена на бензин, дизель, газ и другие продукты устанавливается турецкими властями еженедельно и зависит от мировых цен на нефть и газ в значительной степени. Цены незначительно варьируются от города к городу. Литр дизеля во вторник стоил около 60,4 лир (1,37 доллара), 95-й бензин - 58,4 лиры (1,32 доллара). "Ожидаемого повышения цен на дизель на 6,69 лир этой ночью не будет. Источники в индустрии сообщили, что решение о повышении цен на дизель (и бензин – ред.) отменено, цены повысят лишь на газ и связанные с ним продукты", - сообщила газета.

https://1prime.ru/20260302/turtsija-867923939.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция