Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11% - 03.03.2026
Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11%
2026-03-03T23:54+0300
2026-03-03T23:54+0300
экономика
мировая экономика
турция
СТАМБУЛ, 3 мар - ПРАЙМ. Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11% на фоне обстановки в регионе и резкого повышения цен на нефть, сообщает местное издание Ekonomim. Цена на бензин, дизель, газ и другие продукты устанавливается турецкими властями еженедельно и зависит от мировых цен на нефть и газ в значительной степени. Цены незначительно варьируются от города к городу. Литр дизеля во вторник стоил около 60,4 лир (1,37 доллара), 95-й бензин - 58,4 лиры (1,32 доллара). "Ожидаемого повышения цен на дизель на 6,69 лир этой ночью не будет. Источники в индустрии сообщили, что решение о повышении цен на дизель (и бензин – ред.) отменено, цены повысят лишь на газ и связанные с ним продукты", - сообщила газета.
турция
мировая экономика, турция
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
23:54 03.03.2026
 
СТАМБУЛ, 3 мар - ПРАЙМ. Турецкие власти решили не поднимать цену на дизель сразу на 11% на фоне обстановки в регионе и резкого повышения цен на нефть, сообщает местное издание Ekonomim.
Цена на бензин, дизель, газ и другие продукты устанавливается турецкими властями еженедельно и зависит от мировых цен на нефть и газ в значительной степени. Цены незначительно варьируются от города к городу.
Литр дизеля во вторник стоил около 60,4 лир (1,37 доллара), 95-й бензин - 58,4 лиры (1,32 доллара).
"Ожидаемого повышения цен на дизель на 6,69 лир этой ночью не будет. Источники в индустрии сообщили, что решение о повышении цен на дизель (и бензин – ред.) отменено, цены повысят лишь на газ и связанные с ним продукты", - сообщила газета.
Заголовок открываемого материала