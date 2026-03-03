Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива - 03.03.2026, ПРАЙМ
МЭР рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива
МЭР рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива - 03.03.2026, ПРАЙМ
МЭР рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива
Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T21:31+0300
2026-03-03T21:31+0300
туризм
бизнес
россия
бахрейн
катар
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, следует из сообщения министерства. Ранее во вторник МИД России настоятельно рекомендовал до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. "Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в следующих странах Ближнего Востока: Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт", - говорится в сообщении. "В связи с ведущимися в регионе военными действиями Минэкономразвития России рекомендует... Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки", - отмечает министерство. Министерство уточняет, что туроператоры и турагенты должны информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные страны, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ. А региональным органам власти в сфере туризма необходимо в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов. Гражданам России рекомендовано воздержаться от поездок в указанные страны Ближнего Востока в туристических целях до нормализации обстановки. А российским туристам, находящимся на территории региона, проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям. В соответствии с действующим законодательством при расторжении договора в связи с угрозой безопасности жизни и здоровья до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта; после начала путешествия - часть суммы за вычетом фактически понесенных расходов.
бахрейн
катар
саудовская аравия
21:31 03.03.2026
 
МЭР рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива

Минэкономразвития рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, следует из сообщения министерства.
Ранее во вторник МИД России настоятельно рекомендовал до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.
"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в следующих странах Ближнего Востока: Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт", - говорится в сообщении.
"В связи с ведущимися в регионе военными действиями Минэкономразвития России рекомендует... Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки", - отмечает министерство.
Министерство уточняет, что туроператоры и турагенты должны информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные страны, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ. А региональным органам власти в сфере туризма необходимо в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.
Гражданам России рекомендовано воздержаться от поездок в указанные страны Ближнего Востока в туристических целях до нормализации обстановки. А российским туристам, находящимся на территории региона, проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям.
В соответствии с действующим законодательством при расторжении договора в связи с угрозой безопасности жизни и здоровья до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта; после начала путешествия - часть суммы за вычетом фактически понесенных расходов.
