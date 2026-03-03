https://1prime.ru/20260303/tury-867985150.html

МЭР рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива

МЭР рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива - 03.03.2026, ПРАЙМ

МЭР рекомендовал приостановить продажу туров в страны Персидского залива

Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T21:31+0300

2026-03-03T21:31+0300

2026-03-03T21:31+0300

туризм

бизнес

россия

бахрейн

катар

саудовская аравия

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Минэкономразвития России после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, следует из сообщения министерства. Ранее во вторник МИД России настоятельно рекомендовал до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. "Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности в следующих странах Ближнего Востока: Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт", - говорится в сообщении. "В связи с ведущимися в регионе военными действиями Минэкономразвития России рекомендует... Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки", - отмечает министерство. Министерство уточняет, что туроператоры и турагенты должны информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные страны, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 Закона № 132-ФЗ. А региональным органам власти в сфере туризма необходимо в оперативном порядке довести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов. Гражданам России рекомендовано воздержаться от поездок в указанные страны Ближнего Востока в туристических целях до нормализации обстановки. А российским туристам, находящимся на территории региона, проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям. В соответствии с действующим законодательством при расторжении договора в связи с угрозой безопасности жизни и здоровья до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта; после начала путешествия - часть суммы за вычетом фактически понесенных расходов.

https://1prime.ru/20260302/layner-867952636.html

бахрейн

катар

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, бахрейн, катар, саудовская аравия