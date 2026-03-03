Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Петербургской бирже за два месяца вырос оборот торгов углем - 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже за январь-февраль 2026 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил до 563,9 тысячи тонн, сообщила торговая площадка. "За первые два месяца 2026 года на Петербургской бирже было реализовано 563 920 тонн угля, что более чем в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении. Одним из факторов высоких темпов роста биржевого рынка угля стала модель торгов с пересчетом цены по фактическому качеству отгружаемого топлива. Большая часть продаж приходится на марки, которые не включены в совместный приказ ФАС и Минэнерго, где установлены минимальные объемы биржевых продаж энергетического угля марок Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный газовый). Около 80% всего объема пришлось на условие поставки "франко-вагон станция назначения", когда в цену товара уже включена стоимость транспортировки. "Практически каждая пятая тонна проданного в 2026 году угля была приобретена с доставкой "до котельной", что говорит о востребованности биржевых торгов со стороны достаточно большой категории покупателей в сфере ЖКХ, которые закупают уголь с доставкой во внебиржевом сегменте", - приводятся в релизе слова управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева. Отмечается, что общий объем реализации с момента запуска торгов углем в феврале 2023 года превысил 3,5 миллиона тонн.
18:47 03.03.2026
 
На Петербургской бирже за два месяца вырос оборот торгов углем

На Петербургской бирже за 2 месяца оборот торгов углем вырос в 2,5 раза, до 564 тыс тонн

© РИА Новости . Александр Коркка
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Объемы реализации угля на Петербургской бирже за январь-февраль 2026 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил до 563,9 тысячи тонн, сообщила торговая площадка.
"За первые два месяца 2026 года на Петербургской бирже было реализовано 563 920 тонн угля, что более чем в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2025 года", - говорится в сообщении.
Одним из факторов высоких темпов роста биржевого рынка угля стала модель торгов с пересчетом цены по фактическому качеству отгружаемого топлива.
Большая часть продаж приходится на марки, которые не включены в совместный приказ ФАС и Минэнерго, где установлены минимальные объемы биржевых продаж энергетического угля марок Д (длиннопламенный) и ДГ (длиннопламенный газовый).
Около 80% всего объема пришлось на условие поставки "франко-вагон станция назначения", когда в цену товара уже включена стоимость транспортировки.
"Практически каждая пятая тонна проданного в 2026 году угля была приобретена с доставкой "до котельной", что говорит о востребованности биржевых торгов со стороны достаточно большой категории покупателей в сфере ЖКХ, которые закупают уголь с доставкой во внебиржевом сегменте", - приводятся в релизе слова управляющего директора Петербургской биржи Игоря Чернышева.
Отмечается, что общий объем реализации с момента запуска торгов углем в феврале 2023 года превысил 3,5 миллиона тонн.
