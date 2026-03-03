https://1prime.ru/20260303/ukraina-867967433.html

На Украине сообщили о получении первого транша от МВФ

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Украина в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,5 миллиарда долларов, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко. Ранее руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей. "Украина сегодня получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), 1,5 миллиарда долларов уже зачислены и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. Общий объем программы составляет 8,1 миллиарда долларов", - написала Свириденко в своем Telegram-канале. По ее словам, с начала 2022 года Украина привлекла в госбюджет 14,9 миллиарда долларов финансовой поддержки от МВФ.

