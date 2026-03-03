Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ - 03.03.2026
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ - 03.03.2026, ПРАЙМ
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ
Страны ЕС сильно сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.В статье отмечается, что против выступают... | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Страны ЕС сильно сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.В статье отмечается, что против выступают лидеры Франции и Германии."Украина просто не готова и в ней процветает коррупция", — сказал неназванный западноевропейский чиновник.Эти страны опасаются, что Украина и другие кандидаты не будут продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если уже вступят, пусть даже с ограниченными правами, пишет агентство."Концепция обратного расширения мертва. Также нет оснований для указания конкретной даты вступления", — заявил один из дипломатов ЕС.Цель Зеленского вступить в ЕС до 2027 года — нереалистична, констатирует Reuters.Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
украина, франция, германия, ес
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЕС
16:19 03.03.2026
 
Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ

Reuters: страны ЕС сопротивляются ускоренному вступлению Украины

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
Киев, Украина. Архивное фото
© Unsplash/Glib Albovsky
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Страны ЕС сильно сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что против выступают лидеры Франции и Германии.
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
16:06
"Украина просто не готова и в ней процветает коррупция", — сказал неназванный западноевропейский чиновник.

Эти страны опасаются, что Украина и другие кандидаты не будут продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если уже вступят, пусть даже с ограниченными правами, пишет агентство.

"Концепция обратного расширения мертва. Также нет оснований для указания конкретной даты вступления", — заявил один из дипломатов ЕС.

Цель Зеленского вступить в ЕС до 2027 года — нереалистична, констатирует Reuters.

Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
На Западе рассказали, какой приказ скоро получит Зеленский
15:59
 
