Украина получила неожиданный удар, пишут СМИ

Страны ЕС сильно сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.В статье отмечается, что против выступают... | 03.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Страны ЕС сильно сопротивляются возможности ускоренного присоединения Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники.В статье отмечается, что против выступают лидеры Франции и Германии."Украина просто не готова и в ней процветает коррупция", — сказал неназванный западноевропейский чиновник.Эти страны опасаются, что Украина и другие кандидаты не будут продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если уже вступят, пусть даже с ограниченными правами, пишет агентство."Концепция обратного расширения мертва. Также нет оснований для указания конкретной даты вступления", — заявил один из дипломатов ЕС.Цель Зеленского вступить в ЕС до 2027 года — нереалистична, констатирует Reuters.Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

