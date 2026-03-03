https://1prime.ru/20260303/vizy-867970828.html

МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта

МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта - 03.03.2026, ПРАЙМ

МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта

МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T12:46+0300

2026-03-03T12:46+0300

2026-03-03T12:46+0300

мировая экономика

израиль

иран

сша

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - ПРАЙМ. МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия воздушного пространства, сообщила пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве. "В связи с текущей ситуацией... МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок визы истекает с 22 февраля по 31 марта. Визы продлеваются автоматически на три месяца", - говорится в сообщении для прессы. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260302/ssha-867928575.html

израиль

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, израиль, иран, сша, мвд