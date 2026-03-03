Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта - 03.03.2026
МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта
МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта - 03.03.2026, ПРАЙМ
МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта
МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T12:46+0300
2026-03-03T12:46+0300
мировая экономика
израиль
иран
сша
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - ПРАЙМ. МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия воздушного пространства, сообщила пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве. "В связи с текущей ситуацией... МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок визы истекает с 22 февраля по 31 марта. Визы продлеваются автоматически на три месяца", - говорится в сообщении для прессы. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
израиль
иран
сша
мировая экономика, израиль, иран, сша, мвд
Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, МВД
12:46 03.03.2026
 
МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта

МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта с Ираном

© РИА Новости . Стрингер
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Флаг Израиля на улице в Иерусалим. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - ПРАЙМ. МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия воздушного пространства, сообщила пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве.
"В связи с текущей ситуацией... МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок визы истекает с 22 февраля по 31 марта. Визы продлеваются автоматически на три месяца", - говорится в сообщении для прессы.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Мировая экономика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США, МВД
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
