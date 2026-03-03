https://1prime.ru/20260303/vizy-867970828.html
МВД Израиля на 3 месяца продлило визы иностранцам из-за военного конфликта
2026-03-03T12:46+0300
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - ПРАЙМ. МВД Израиля на три месяца продлило визы иностранным гражданам, включая граждан РФ, которые застряли в стране из-за военного конфликта с Ираном и закрытия воздушного пространства, сообщила пресс-служба российского посольства в Тель-Авиве. "В связи с текущей ситуацией... МВД Израиля объявило об автоматическом продлении виз для иностранных граждан, находящихся в Израиле на законных основаниях, если срок визы истекает с 22 февраля по 31 марта. Визы продлеваются автоматически на три месяца", - говорится в сообщении для прессы. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
