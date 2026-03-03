https://1prime.ru/20260303/vyplata-867965972.html
В Минэнерго заявили о контроле над вопросами выплаты зарплаты шахтёрам
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России держит под контролем вопросы своевременной выплаты зарплаты шахтёрам, сообщает ведомство. Глава минэнерго Сергей Цивилев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности "Росуглепроф" Иван Мохначук на рабочей встрече обсудили вопросы охраны труда и социальной защиты горняков. "Цивилев отметил, что министерство энергетики держит на особом контроле вопросы своевременной выплаты заработной платы шахтёрам", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что участники встречи также обсудили ситуацию в угольной отрасли и реализацию мер её господдержки. Отмечается, что поддержание стабильности в угольной отрасли было и остаётся приоритетом для государства. В ходе беседы была затронута тема совершенствования системы социальных гарантий и обеспечения безопасности для работников угледобывающих предприятий. "Регулярный диалог с отраслевым профсоюзом позволяет видеть ситуацию на местах. Минэнерго совместно с "Росуглепрофом" продолжит системную работу по совершенствованию условий труда и мер социальной защиты горняков", - подчеркнул Цивилев.
