В Минэнерго заявили о контроле над вопросами выплаты зарплаты шахтёрам - 03.03.2026
В Минэнерго заявили о контроле над вопросами выплаты зарплаты шахтёрам
2026-03-03T09:37+0300
2026-03-03T09:37+0300
сергей цивилев
минэнерго рф
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России держит под контролем вопросы своевременной выплаты зарплаты шахтёрам, сообщает ведомство. Глава минэнерго Сергей Цивилев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности "Росуглепроф" Иван Мохначук на рабочей встрече обсудили вопросы охраны труда и социальной защиты горняков. "Цивилев отметил, что министерство энергетики держит на особом контроле вопросы своевременной выплаты заработной платы шахтёрам", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что участники встречи также обсудили ситуацию в угольной отрасли и реализацию мер её господдержки. Отмечается, что поддержание стабильности в угольной отрасли было и остаётся приоритетом для государства. В ходе беседы была затронута тема совершенствования системы социальных гарантий и обеспечения безопасности для работников угледобывающих предприятий. "Регулярный диалог с отраслевым профсоюзом позволяет видеть ситуацию на местах. Минэнерго совместно с "Росуглепрофом" продолжит системную работу по совершенствованию условий труда и мер социальной защиты горняков", - подчеркнул Цивилев.
сергей цивилев, минэнерго рф
Сергей Цивилев, Минэнерго РФ
09:37 03.03.2026
 
В Минэнерго заявили о контроле над вопросами выплаты зарплаты шахтёрам

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкШахтеры в шахте по добыче железной руды
Шахтеры в шахте по добыче железной руды - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Шахтеры в шахте по добыче железной руды. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Минэнерго России держит под контролем вопросы своевременной выплаты зарплаты шахтёрам, сообщает ведомство.
Глава минэнерго Сергей Цивилев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности "Росуглепроф" Иван Мохначук на рабочей встрече обсудили вопросы охраны труда и социальной защиты горняков.
"Цивилев отметил, что министерство энергетики держит на особом контроле вопросы своевременной выплаты заработной платы шахтёрам", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что участники встречи также обсудили ситуацию в угольной отрасли и реализацию мер её господдержки. Отмечается, что поддержание стабильности в угольной отрасли было и остаётся приоритетом для государства.
В ходе беседы была затронута тема совершенствования системы социальных гарантий и обеспечения безопасности для работников угледобывающих предприятий.
"Регулярный диалог с отраслевым профсоюзом позволяет видеть ситуацию на местах. Минэнерго совместно с "Росуглепрофом" продолжит системную работу по совершенствованию условий труда и мер социальной защиты горняков", - подчеркнул Цивилев.
