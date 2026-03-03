https://1prime.ru/20260303/vyplaty-867968654.html

"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35%

"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35% - 03.03.2026, ПРАЙМ

"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35%

"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты по договорам страхования розничным и корпоративным клиентам на 35%, до 27,8 миллиарда рублей, сообщили в... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T11:24+0300

2026-03-03T11:24+0300

2026-03-03T11:24+0300

финансы

бизнес

руслан вестеровский

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg

МОСКВА, 3 марта - ПРАЙМ. "СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты по договорам страхования розничным и корпоративным клиентам на 35%, до 27,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании. "СберСтрахование" в 2025 году выплатила розничным и корпоративным клиентам 27,8 миллиарда рублей по договорам страхования, на 35% больше, чем годом ранее, следует из данных управленческой отчетности", - говорится в релизе. На физических лиц пришлось 48% всех страховых выплат, или 13,3 миллиарда рублей. Главным образом это были полисы автострахования (46% выплат физцлицам), из которых по полисам ОСАГО водителям перечислены 3,7 миллиарда рублей, по каско - 2,5 миллиарда рублей (+65% к 2024 году). Еще около 2 миллиардов рублей (15%) получили клиенты по программе ипотечного страхования. У корпоративных клиентов 59% выплат пришлось на страхование имущества (7,3 миллиарда рублей), а 24% - на автострахование (3 миллиарда рублей, вдвое больше показателя 2024 года). "Для клиентов по программам добровольного медицинского страхования были организованы услуги на общую сумму 2,2 миллиарда рублей", - добавили в компании. "Компания постоянно ускоряет урегулирование страховых случаев: выплаты пострадавшим от травм и заливов квартиры перечисляем за пять минут, а бизнесу по всем рискам - за десять минут после принятия решения, если размер составляет до 40 миллионов рублей", - приводится в релизе комментарий старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслана Вестеровского.

https://1prime.ru/20260303/sberstrahovanie-867960593.html

https://1prime.ru/20260219/strakhovanie-867613384.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, руслан вестеровский, сбербанк