https://1prime.ru/20260303/vyplaty-867968654.html
"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35%
"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35% - 03.03.2026, ПРАЙМ
"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35%
"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты по договорам страхования розничным и корпоративным клиентам на 35%, до 27,8 миллиарда рублей, сообщили в... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T11:24+0300
2026-03-03T11:24+0300
2026-03-03T11:24+0300
финансы
бизнес
руслан вестеровский
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 3 марта - ПРАЙМ. "СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты по договорам страхования розничным и корпоративным клиентам на 35%, до 27,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании. "СберСтрахование" в 2025 году выплатила розничным и корпоративным клиентам 27,8 миллиарда рублей по договорам страхования, на 35% больше, чем годом ранее, следует из данных управленческой отчетности", - говорится в релизе. На физических лиц пришлось 48% всех страховых выплат, или 13,3 миллиарда рублей. Главным образом это были полисы автострахования (46% выплат физцлицам), из которых по полисам ОСАГО водителям перечислены 3,7 миллиарда рублей, по каско - 2,5 миллиарда рублей (+65% к 2024 году). Еще около 2 миллиардов рублей (15%) получили клиенты по программе ипотечного страхования. У корпоративных клиентов 59% выплат пришлось на страхование имущества (7,3 миллиарда рублей), а 24% - на автострахование (3 миллиарда рублей, вдвое больше показателя 2024 года). "Для клиентов по программам добровольного медицинского страхования были организованы услуги на общую сумму 2,2 миллиарда рублей", - добавили в компании. "Компания постоянно ускоряет урегулирование страховых случаев: выплаты пострадавшим от травм и заливов квартиры перечисляем за пять минут, а бизнесу по всем рискам - за десять минут после принятия решения, если размер составляет до 40 миллионов рублей", - приводится в релизе комментарий старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслана Вестеровского.
https://1prime.ru/20260303/sberstrahovanie-867960593.html
https://1prime.ru/20260219/strakhovanie-867613384.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_0:0:1432:1074_1920x0_80_0_0_26f6a5e80974e6e207723aab1ab461e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, руслан вестеровский, сбербанк
Финансы, Бизнес, Руслан Вестеровский, Сбербанк
"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам на 35%
"СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты бизнесу и физлицам до 27,8 млрд рублей
МОСКВА, 3 марта - ПРАЙМ. "СберСтрахование" в 2025 году нарастило выплаты по договорам страхования розничным и корпоративным клиентам на 35%, до 27,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании.
"СберСтрахование" в 2025 году выплатила розничным и корпоративным клиентам 27,8 миллиарда рублей по договорам страхования, на 35% больше, чем годом ранее, следует из данных управленческой отчетности", - говорится в релизе.
В "СберСтраховании" рассказали о рисках укуса клеща
На физических лиц пришлось 48% всех страховых выплат, или 13,3 миллиарда рублей. Главным образом это были полисы автострахования (46% выплат физцлицам), из которых по полисам ОСАГО водителям перечислены 3,7 миллиарда рублей, по каско - 2,5 миллиарда рублей (+65% к 2024 году). Еще около 2 миллиардов рублей (15%) получили клиенты по программе ипотечного страхования.
У корпоративных клиентов 59% выплат пришлось на страхование имущества (7,3 миллиарда рублей), а 24% - на автострахование (3 миллиарда рублей, вдвое больше показателя 2024 года).
"Для клиентов по программам добровольного медицинского страхования были организованы услуги на общую сумму 2,2 миллиарда рублей", - добавили в компании.
"Компания постоянно ускоряет урегулирование страховых случаев: выплаты пострадавшим от травм и заливов квартиры перечисляем за пять минут, а бизнесу по всем рискам - за десять минут после принятия решения, если размер составляет до 40 миллионов рублей", - приводится в релизе комментарий старшего вице-президента, руководителя блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслана Вестеровского
.
"СберСтрахование жизни" и УК "Первая" запустили первый совместный продукт