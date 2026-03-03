https://1prime.ru/20260303/yuan-867983378.html
Юань на Мосбирже снизился до отметки 11,17 рубля
Юань на Мосбирже снизился до отметки 11,17 рубля - 03.03.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже снизился до отметки 11,17 рубля
Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню на 6 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T19:19+0300
2026-03-03T19:19+0300
2026-03-03T19:19+0300
экономика
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_a9c675b609e40e55370de9adef3cbf54.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню на 6 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 6 копеек, до 11,17 рубля.
https://1prime.ru/20260303/rynok-867982994.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624742_0:62:2567:1987_1920x0_80_0_0_c1889331b6b7d6e822afb0ccace13db1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия
Юань на Мосбирже снизился до отметки 11,17 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торгов снизился до отметки 11,17 рубля
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню на 6 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 6 копеек, до 11,17 рубля.
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,37%