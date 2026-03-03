Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала Зеленского диктатором за отказ проводить выборы - 03.03.2026
Захарова назвала Зеленского диктатором за отказ проводить выборы
Захарова назвала Зеленского диктатором за отказ проводить выборы - 03.03.2026, ПРАЙМ
Захарова назвала Зеленского диктатором за отказ проводить выборы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на отказ Владимира Зеленского проводить выборы в стране, назвав его диктатором. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на отказ Владимира Зеленского проводить выборы в стране, назвав его диктатором. "Диктатор", - сказала она РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать отказ.
2026
общество, россия, мария захарова, мид рф, владимир зеленский
Общество , РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, Владимир Зеленский
16:49 03.03.2026
 
Захарова назвала Зеленского диктатором за отказ проводить выборы

Захарова назвала Зеленского диктатором из-за отказа проводить выборы

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на отказ Владимира Зеленского проводить выборы в стране, назвав его диктатором.
"Диктатор", - сказала она РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать отказ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, заявили в Госдуме
16:47
 
Общество РОССИЯ Мария Захарова МИД РФ Владимир Зеленский
 
 
