Захарова назвала Зеленского диктатором за отказ проводить выборы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на отказ Владимира Зеленского проводить выборы в стране, назвав его диктатором. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом отреагировала на отказ Владимира Зеленского проводить выборы в стране, назвав его диктатором. "Диктатор", - сказала она РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать отказ.
