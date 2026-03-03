https://1prime.ru/20260303/zelenskiy-867976057.html

На Западе рассказали, какой приказ скоро получит Зеленский

На Западе рассказали, какой приказ скоро получит Зеленский - 03.03.2026, ПРАЙМ

На Западе рассказали, какой приказ скоро получит Зеленский

Европа может приказать Владимиру Зеленскому возобновить работу трубопровода "Дружба", пишет в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору."Возможно,... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T15:59+0300

словакия

украина

владимир зеленский

ес

европа

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Европа может приказать Владимиру Зеленскому возобновить работу трубопровода "Дружба", пишет в соцсети X кипрский журналист Алекс Христофору."Возможно, чиновникам ЕС следует приказать Зеленскому возобновить строительство трубопровода "Дружба". Что-то подсказывает мне, что Европе понадобится эта нефть", — говорится в публикации.На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не так. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для выяснения его реального состояния.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию— в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.

