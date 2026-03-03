Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Кошкович раскритиковал заявление Зеленского о неблагодарности Венгрии и Словакии
© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал заявление Владимира Зеленского о неблагодарности Венгрии и Словакии.
"Мы помогли миллионам их беженцев. Мы продолжаем отправлять им столько гуманитарной помощи, сколько им нужно. Мы продолжали снабжать их электричеством в самые суровые зимы. Мы давали им бензин, керосин и дизельное топливо. Во всей известной вселенной нет ничего более высокомерного и неблагодарного, чем коррумпированный украинский политик", — говорится в публикации.
"Мы помогли миллионам их беженцев. Мы продолжаем отправлять им столько гуманитарной помощи, сколько им нужно. Мы продолжали снабжать их электричеством в самые суровые зимы. Мы давали им бензин, керосин и дизельное топливо. Во всей известной вселенной нет ничего более высокомерного и неблагодарного, чем коррумпированный украинский политик", — говорится в публикации.
Так Кошкович прокомментировал вчерашнее заявление Зеленского, что премьеры Венгрии и Словакии ни разу не выразили соболезнования украинцам и не поблагодарили. Глава киевского режима утверждает, что слышит от них, что Украина только должна им.
На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не так. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для выяснения его реального состояния.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию— в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не так. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для выяснения его реального состояния.
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию— в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.
В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.