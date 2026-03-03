https://1prime.ru/20260303/zelenskiy-867976578.html

Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе

Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе - 03.03.2026, ПРАЙМ

Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе

Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал заявление Владимира Зеленского о неблагодарности Венгрии и... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T16:06+0300

2026-03-03T16:06+0300

2026-03-03T16:06+0300

венгрия

украина

словакия

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал заявление Владимира Зеленского о неблагодарности Венгрии и Словакии."Мы помогли миллионам их беженцев. Мы продолжаем отправлять им столько гуманитарной помощи, сколько им нужно. Мы продолжали снабжать их электричеством в самые суровые зимы. Мы давали им бензин, керосин и дизельное топливо. Во всей известной вселенной нет ничего более высокомерного и неблагодарного, чем коррумпированный украинский политик", — говорится в публикации.Так Кошкович прокомментировал вчерашнее заявление Зеленского, что премьеры Венгрии и Словакии ни разу не выразили соболезнования украинцам и не поблагодарили. Глава киевского режима утверждает, что слышит от них, что Украина только должна им.На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не так. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для выяснения его реального состояния.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию— в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.

https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867942879.html

https://1prime.ru/20260302/rossiya-867941284.html

венгрия

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, украина, словакия, владимир зеленский, ес