Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/zelenskiy-867976578.html
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе - 03.03.2026, ПРАЙМ
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал заявление Владимира Зеленского о неблагодарности Венгрии и... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:06+0300
2026-03-03T16:06+0300
венгрия
украина
словакия
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал заявление Владимира Зеленского о неблагодарности Венгрии и Словакии."Мы помогли миллионам их беженцев. Мы продолжаем отправлять им столько гуманитарной помощи, сколько им нужно. Мы продолжали снабжать их электричеством в самые суровые зимы. Мы давали им бензин, керосин и дизельное топливо. Во всей известной вселенной нет ничего более высокомерного и неблагодарного, чем коррумпированный украинский политик", — говорится в публикации.Так Кошкович прокомментировал вчерашнее заявление Зеленского, что премьеры Венгрии и Словакии ни разу не выразили соболезнования украинцам и не поблагодарили. Глава киевского режима утверждает, что слышит от них, что Украина только должна им.На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не так. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для выяснения его реального состояния.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию— в направлении Польши и Германии.По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
https://1prime.ru/20260302/zelenskiy-867942879.html
https://1prime.ru/20260302/rossiya-867941284.html
венгрия
украина
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, украина, словакия, владимир зеленский, ес
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, ЕС
16:06 03.03.2026
 
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе

Кошкович раскритиковал заявление Зеленского о неблагодарности Венгрии и Словакии

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Аналитик Венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х раскритиковал заявление Владимира Зеленского о неблагодарности Венгрии и Словакии.

"Мы помогли миллионам их беженцев. Мы продолжаем отправлять им столько гуманитарной помощи, сколько им нужно. Мы продолжали снабжать их электричеством в самые суровые зимы. Мы давали им бензин, керосин и дизельное топливо. Во всей известной вселенной нет ничего более высокомерного и неблагодарного, чем коррумпированный украинский политик", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Зеленский сделал громкое заявление из-за ситуации вокруг Ирана
Вчера, 16:21
Так Кошкович прокомментировал вчерашнее заявление Зеленского, что премьеры Венгрии и Словакии ни разу не выразили соболезнования украинцам и не поблагодарили. Глава киевского режима утверждает, что слышит от них, что Украина только должна им.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киев пытается убедить органы Европейского союза в невозможности транспортировки нефти по "Дружбе", но это не так. Он также сообщил, что Зеленский отверг предложение провести инспекцию на нефтепроводе для выяснения его реального состояния.

Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию— в направлении Польши и Германии.

По данным СМИ, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак". Братислава в ответ прекратила аварийный переток электроэнергии. Власти Словакии считают, что нефтепровод исправен, а остановка поставок — политическое решение ради шантажа для приближения Украины к членству в Евросоюзе.

В свою очередь, Венгрия, которая тоже лишилась поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 миллиардов евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
На Западе высказались о России после решения Британии, Франции и Германии
Вчера, 16:06
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАСЛОВАКИЯВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала