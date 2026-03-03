Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, заявили в Госдуме - 03.03.2026
Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, заявили в Госдуме
Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, заявили в Госдуме - 03.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, заявили в Госдуме
Владимира Зеленского страшит перспектива проведения выборов на Украине, и он бежит от них "как от чумы", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:47+0300
2026-03-03T16:47+0300
общество
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
госдума
украина
сша
общество , украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, госдума
Общество , УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Госдума
16:47 03.03.2026
 
Зеленский бежит от проведения выборов как от чумы, заявили в Госдуме

РИА Новости: в ГД заявили, что Зеленский боится выборов на Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Владимира Зеленского страшит перспектива проведения выборов на Украине, и он бежит от них "как от чумы", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera Зеленский ранее заявил, что Украина будет готова провести выборы только после завершения конфликта, а не после перемирия.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
16:06
"Зеленского страшит перспектива проведения выборов, он бежит от них как от чумы. Он постоянно выдвигает новые условия, лишь бы выборы не состоялись – требует гарантий безопасности, средств, перемирия. А сейчас и вовсе решил дождаться окончания конфликта", - сказал Белик.
Он подчеркнул, что Зеленский давно наплевал на все демократические механизмы. "Утративший легитимность, теперь он упорно ссылается на продолжающиеся боевые действия и тянет время так долго, сколько может", - добавил депутат.
Белик считает, что Зеленский готов идти на любые уловки, манипуляции и провокации, чтобы остаться у власти.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения. Зеленский постоянно просит о прекращении огня, в частности, ранее он назвал перемирие условием проведения выборов.
В февральском интервью порталу Axios Зеленский заявлял, что на Украине возможно проведение президентских выборов одновременно с референдумом. При этом он допустил, что может стать кандидатом, если голосование пройдет в условиях возможного прекращения огня.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
"Угроза для Зеленского". На Украине встревожились из-за Ирана
Вчера, 23:31
 
ОбществоУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампГосдума
 
 
